限油或禁運？ 扳倒馬杜洛 美怕下手太重

2019-01-29 00:10 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



圖／聯合報提供 分享 facebook

美國一直對委內瑞拉總統馬杜洛政府實施經濟制裁，對象包括特定人員、部分產業和官方虛擬貨幣等，但尚未使出「撒手鐧」，也就是對占委內瑞拉財政收入九成的原油實施禁運。隨著委內瑞拉情勢日趨緊張，美國料將在幾天內實施新一輪制裁，如果美國最終決定禁運委內瑞拉原油，將是對危機重重的委內瑞拉石油業施以致命一擊。

英國廣播公司（BBC）報導，多數分析師研判美國不會使出撒手鐧，因為會對委內瑞拉人民生活造成災難性打擊，比較可能的做法是，限制美國能購買的委內瑞拉石油量，但這樣會讓美國和其他國家的消費者荷包變瘦。煉油廠必須從其他價格更高的來源購買原油，導致油價上漲，專門提煉委內瑞拉重質原油的美國煉油廠也會受打擊。

如果美國限制委內瑞拉原油採購量，沙烏地阿拉伯、墨西哥和伊拉克將從中得利，因為這些國家跟委內瑞拉一樣出口重質原油，多年來一直蠶食委內瑞拉原油的市占率。

委內瑞拉將成為最大輸家。根據美國能源資訊管理局的資料，委內瑞拉生產的石油有一半出口到美國。對美石油出口實際上是委內瑞拉政府唯一的現金來源，因為其餘大部分原油被用來向中國大陸、古巴和俄國等戰略盟友償債。

想找到其他石油買家對委內瑞拉來說並非易事。委內瑞拉主要生產重質原油，這種油的加工成本較高。

委內瑞拉探明石油儲量為世界最多。一九九○年代末，委內瑞拉每天出產三百多萬桶原油，但由於資金快速耗盡，探勘和開採原油能力受限，當前產量約一百多萬桶，就算沒有外部制裁，委內瑞拉的原油產量也會下滑。