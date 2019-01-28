馬杜洛不排除見川普 悍拒歐盟「重選」通牒

2019-01-28 14:49 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韋廷 ／綜合27日電



委內瑞拉政治危機稍見和緩跡象，卡拉卡斯當局在美國呼籲各國選邊站後姿態持續放軟，在宣布暫緩驅逐美國外交官以避免跟華府攤牌的隔天，總統馬杜洛(Nicolas Maduro)27日又表示不排除見川普總統，但對歐盟發出在八天內重新大選的最後通牒，則悍然拒絕。

路透報導，在有線電視新聞網土耳其頻道(CNN Turk)27日播出的專訪中，馬杜洛認為歐洲國家做出太過無禮的要求，並稱反對派領袖瓜伊多宣布擔任臨時總統已違反憲法。他還表示他願意對話，跟川普總統會面可能性雖不大，但並非不可能。他說，反對派領袖瓜伊多(Juan Guaido)自行宣布成為總統，已違反委國憲法。

瓜伊多則在「華盛頓郵報」27日網路版刊出的報導中則說，他正與同情反對派的軍方和官員討論如何迫使馬杜洛自動下台。獲得美國和一些拉丁美洲國家支持的瓜伊多說，他們還將通過提供食品，進行人道救援的方式，考馬杜洛的社會主義政府。

美國已承認瓜伊多為委內瑞拉領袖，並呼籲全世界「選邊站」，以及切斷與馬杜洛政府的金融關係。英國、德國、法國和西班牙都表示，如果馬杜洛不在八天內宣布重辦選舉，他們將承認瓜伊多；俄羅斯則批評這項最後通牒「荒謬」，委內瑞拉外長也罵「幼稚」。

華盛頓、加拿大及多數拉丁美洲國家及許多歐洲國家認定，馬杜洛去年5月靠作弊贏得第2個總統任期。

據彭博援引匿名人士消息說，英格蘭銀行阻止馬杜洛政府官員提領12億美元的黃金，這對捍衛總統大位的馬杜洛又是一打擊。委國有80億美元海外存底，這些黃金占很大一部分。

儘管駐美武官席瓦26日變節倒戈承認瓜伊多為臨時總統，但馬杜洛仍獲委國軍方忠誠擁護。委國國防部27日抨擊席瓦的決定是「叛國」。

瓜伊多雖在國際上漸獲支持，但英國「衛報」說，這位年輕的國會議員雖受歡迎，但若軍方不拋棄馬杜洛，局勢仍難有改變。

據分析，瓜伊多雖在卡拉卡斯街頭群眾面前宣誓就任「臨時總統」，但委國軍方並未馬上表態力挺，因此他的就職在很大程度上是象徵性的，即使他被川普政府與包括英國在內其他歐洲大國視為「合法總統」，卻並不擁有執行任何決策的權力。