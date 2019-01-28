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美警告馬杜洛 不得威脅反對派領袖 否則將有重大反應

2019-01-28 14:47世界日報 記者張聲肇／綜合報導

白宮國安顧問波頓(John Bolton)27日發文警告委內瑞拉獨裁者馬杜洛，不得對反對派領袖瓜伊多或美國駐該國外交官不利，否則美國會做出「重大反應」(significant response)；被指是美國和瓜伊多溝通管道的佛羅里達共和黨籍國會州參議員魯比歐(Marco Tubio)也否認美國參與委內瑞拉的政治紛爭。

波頓推文說，「任何對美國外交人員或委內瑞拉民主領袖瓜伊多，或國會本身的暴力或威脅，就代表對法治的嚴重攻擊，一定會遭到嚴厲的制裁」。

波頓未明指他在警告誰或哪個團體，但他在鏈接的推文中表示古巴「支持、控制馬杜洛的安全與準軍方(情治)部隊」，是廣為人知的事實。

美國支持瓜伊多出任臨時總統後，馬杜洛宣布與美斷交並驅離美國外交官，但美國拒絕接受「非法總統」的斷交，駐委國人員仍留在委內瑞拉。

被指是美國和瓜伊多溝通管道的佛羅里達共和黨籍國會州參議員魯比歐(Marco Tubio)27日指出，他沒聽說任何美國領導人有意參與政變，趕走馬杜洛。

美國軍事干預拉丁美洲的歷史，很難不讓人「猜測」這次又要出兵或採取強力手段；何況又有報導指出，川普政府官員去年就密會有意推翻馬杜洛的軍官。美國政府否認這些報導。儘管美國國防部官員力圖壓低「干預」傳言，但川普本人並未排除任何可能。

魯比歐說，這不是美國自己單獨決定支持瓜伊多，「宏都拉斯、瓜地馬拉、加拿大、巴西、哥倫比亞、阿根廷等許多國家都站在一起，不是美國贊助什麼，美國只是支持希望憲法和民主受到尊重持的委內瑞拉人民，這是事實」。

雖然也有民主黨人支持川普政府對委內瑞拉的立場，但他們不希望干預太深。

宣布參選2020總統的夏威夷州眾議員葛巴德(Tulsi Gabbard)推文說，美國最好不要牽涉太深，「讓委國人民決定他們的未來。我們不要別人替我們選領導人，所以我們也不要想替他們選領導人」。

委內瑞拉川普斷交
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