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委內瑞拉動盪 4種走向

2019-01-28 14:45世界日報 編譯中心／綜合27日電

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多(Juan Guaido)在美國支持下，於 23日自行宣布就任臨時總統後，委國政治危機加劇，原本一面倒支持獨裁者馬杜洛(Nicolas Maduro)的軍方，態度也出現一些鬆動。以下是委內瑞拉情勢發展的四種劇本：

過渡

瓜伊多偏好先成立過渡政府，之後籌辦大選。他敦促軍方和馬杜洛切斷關係，但軍方主要將領迄今仍忠於馬杜洛。如果軍方繼續忠於馬杜洛，未來情況能否改變，就要看反對派能否繼續團結一心，接受「更長期的過渡」。

若軍方倒戈，可能要特赦軍官或政府高官，他們中有許多被美方指控為貪污、侵犯人權或販毒；若川普總統對委國施加制裁，可能重創其經濟，加快過渡，因為制裁可能崩解馬杜洛的支持基礎。

馬杜洛繼續執政

華府智庫美洲國家對話組織主席希福特(Michael Shifter)表示，反對派希望軍方倒戈，但「那種情況不可能發生」。他說，軍方領袖最近才重申支持馬杜洛。

美洲國家對話組織榮譽主席哈金(Peter Hakim)則認為，如果「反對派不能團結，軍方又繼續支持政府，代表馬杜洛可能繼續掌權」。馬杜洛或能仰賴中國、俄羅斯和伊朗等盟邦金援，但接受金援是兩面刃，因為他們也可能要求馬杜洛離開，讓「不太讓人不快的政治領袖」取代。

軍方掌權

哈金預期，若軍方不再支持馬杜洛，而反對派繼續分裂下去，軍方就可能掌權「至少一段時間」。

希福特說，最壞的狀況或許是，軍方掌權後會帶來「更多的鎮壓，內亂因此更加嚴重」。

談判

馬杜洛先前表示，他已準備好要和對手瓜伊多見面，但瓜伊多拒絕「假談話」。

部分國家偏向以談判解決委內瑞拉問題，例如歐洲聯盟(EU)雖認為馬杜洛總統地位不合法，卻也尚未承認瓜伊多為總統，而是呼籲兩方陣營成立「接觸組織」。

希福特認為，最好的解決辦法就是「更團結的反對派與政府長期談判」。這會是政府和反對派自2014年以來，第五次嘗試談判。他說，若談判順利，可能促成大選。

委內瑞拉
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