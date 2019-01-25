75%銷美 馬杜洛無法拿石油當抗美籌碼

2019-01-25 16:20 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合24日電



左派的委內瑞拉總統馬杜洛（圖）。 法新社 分享 facebook

在石油輸出國組織成員中，委內瑞拉是中東之外的唯一創始會員國，但委國已從西半球的最富國之一變為最窮國之一；曾給委國帶來巨大財富的石油出口，如今將在國內動盪和危機中受到沉重打擊，在美國與委內瑞拉緊張關係的升級中，很難成為委國總統馬杜洛用來抗衡美國的籌碼，也不太可能衝擊原油市場。

委國的石油將肯定減產，從去年12月的日產114萬8000桶降至今年的30萬到50萬桶。

墨西哥灣的美國煉油廠仍依賴委國的石油，2019年初，委內瑞拉每天出口美國約50萬桶石油，委國的石油對美國的柴油生產至關重要。但委內瑞拉的經濟崩潰，使馬杜洛不能把石油出口當做外交武器。

Rapidan能源公司的莫代爾說，儘管委國有大量原油出口到俄羅斯和中國，但75%的創匯石油出口是美國市場，委內瑞拉幾乎全部石油收入是用來還債，因此迫切需要石油收入。

美國外交理事會的拉美問題專家仙儂．奧內爾說，委內瑞拉為了抗衡美國而停止出口石油，是自傷行為並將產生反作用的負面效應，對委國的打擊比對美國更沉重。

美國的煉油廠Citgo公司的主要股東是委內瑞拉的國有石油公司，但公司只能把營利匯回委國，而不是收入。Citgo公司的所有權一直是兩國緊張關係的一個因素，川普政府2017年簽署行政令，禁止Citgo公司的營利流向委國。

莫代爾表示，美國政府是否應沒收Citgo公司的爭論一直存在，反對者認為，Citgo公司應作為後馬杜洛時代的資產，用來協助委國恢復經濟；而贊成沒收的人說，Citgo公司是馬杜洛的搖錢樹。

由於美國承認了委國反對黨的臨時總統，因此可沒收馬杜洛政府的資產，並轉移給反對派控制的國民大會。美國的戰略與國際研究中心研究人員蘭頓表示，如果美國這樣做，馬杜洛將喪失更多的空間。