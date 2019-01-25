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關鍵72小時！ 美與委內瑞拉將攤牌 川普是否出兵成焦點

2019-01-25 16:20世界日報 編譯盧炯燊／綜合24日電

72小時倒計時，川普與馬杜洛掰手腕將見真章。 歐新社
72小時倒計時，川普與馬杜洛掰手腕將見真章。 歐新社
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川普承認瓜伊多（Juan Guaido）為委內瑞拉臨時總統後，原總統馬杜洛（Nocolas Maduro）宣布切斷與美國的外交關係，並下令美國外交人員在72小時內離境；不過，美國在第一時間即表示無法照辦，這72小時也成為各方焦點。

對於馬杜洛決定與美斷交及下令美國外交官員離境，國務卿龐培歐在華盛頓特區舉行的美洲國家組織特別會議上，稱馬杜洛為委內瑞拉「前總統」，無權作出有關決定。

龐培歐強調，「前總統馬杜洛的政權是非法的……其所有聲明和行動都是非法和無效的。」

國務院24日雖以安全為由下令非緊急人員及眷屬離開委內瑞拉，但仍拒絕馬杜洛要美國全部外交人員離境的命令；國務院認為，美國的立場是馬杜洛已非委內瑞拉總統。

目前的情況是，馬杜洛有兩個選擇：撤回或實行他驅逐美國外交人員的命令；由於軍方已表態支持馬杜洛，一般認為以後者機率較大；到時川普會如何回應，備受各方關注。

川普23日被記者問及會否出兵委內瑞拉時說，美國目前沒有考慮採取任何措施，但所有選項都是可能的。

自委內瑞拉陷入經濟危機以來，美國駐卡拉卡斯大使館近年來的人員有限，只有幾名外交官及其家屬。

與此同持，美國國家安全顧問波頓表示，正在尋求確保委內瑞拉的石油收入流向瓜伊多，作為對他的金援。

雖然他沒透露細節，但相關說法已表明，華盛頓超越傳統的外交手段，榨乾馬杜洛政府掙扎求存的現金來源，這個舉動無疑大大加強對瓜伊多的支持。

波頓24日在白宮向媒體表示：「我們今天所關注的， 是如何將馬杜洛非法政權與其收入來源脫勾。」他強調，與承認瓜伊多為臨時總統一致，石油收入應歸於合法政府；不過他表示，這個過程非常複雜，有關官員仍在研究。

對於波頓的說法，馬杜洛政府及瓜伊多目前仍未作出回應。

石油收入對於經濟陷於崩潰的委內瑞拉而言至關重要，切斷石油收入來源，將是一個嚴重的打擊。根據美國能源部數據，委內瑞拉平均每天向美國出口約50萬桶原油，對美國的出貨量約占委內瑞拉原油出貨量的75％。

72小時倒計時，川普與馬杜洛掰手腕將見真章。 路透社
72小時倒計時，川普與馬杜洛掰手腕將見真章。 路透社
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72小時倒計時，川普與馬杜洛掰手腕將見真章。 路透社
72小時倒計時，川普與馬杜洛掰手腕將見真章。 路透社
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委內瑞拉川普國務院
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