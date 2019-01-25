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委國總統鬧雙包 馬杜洛獲軍方及中俄支持

2019-01-25 16:20世界日報 編譯孫梁／綜合24日電

委內瑞拉現任總統馬杜洛。路透
委內瑞拉現任總統馬杜洛。路透
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委內瑞拉軍方24日宣布效忠馬杜洛總統，譴責反對派成立臨時政府是未遂政變；另方面，馬杜洛在國際上得到俄羅斯和中國的支持，俄國外交部對美國可能干預委內瑞拉局勢表示擔憂，警告說武力干預可能產生嚴重後果。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫說，美國指控俄羅斯干預美國選舉，但美國卻在赤裸裸地干涉委國內政，尤其是武力干涉更令人擔憂，明顯是要推翻馬杜洛政權。

拉夫羅夫說，美國參與了毀滅馬杜洛的陰謀，美國和其他宣布承認委臨時政府的國家，是直接捲入委內瑞拉的危機，一個國家出現兩個總統將導致混亂和不穩。

俄羅斯總統普亭與馬杜洛通話時也強調，外部干涉嚴重違反了國際法的基本準則。

中國外交部發言人表示，反對外部勢力干涉委內瑞拉內部事務。

委國反對派希望在國內舉行大規模抗議示威、國外有美國等多個國家對臨時政府的支持，軍方主要將領可能倒戈與馬杜洛決裂；但國防部長洛佩茲代表軍方宣布效忠馬杜洛，對反對派領袖是一大挫折，迄今軍方高級將領似乎都站在馬杜洛一邊。

洛佩茲發表電視講話說，委內瑞拉的問題不是內戰和兄弟間的戰爭能夠解決的；他講話時，軍隊高級將領環繞在側。

洛佩茲表示，臨時政府的總統聲稱他掌握了權力很可笑，因為瓜伊多只是追隨美國右翼勢力的一顆棋子。

美國希望委內瑞拉的對峙局勢盡快解決，但委國軍方宣布效忠馬杜洛，將使對峙局面更加嚴峻。

支持臨時政府的外交官，希望民眾湧上街頭表示對臨時政府的支持，將促使軍方主要將領換邊站。臨時政府的新總統宣誓就職後，國防部長洛佩茲數小時內不露面和保持沉默，使軍方分析人士和外交官感到驚訝。

洛佩茲說，臨時政府沒有合法基礎和民意支持，是試圖在委國製造混亂和無政府主義。

委內瑞拉俄羅斯外交部
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