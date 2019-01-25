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川普為何反馬杜洛 卻接受其他獨裁政權？

2019-01-25 16:20世界日報 編譯黃秀媛／綜合24日電

委內瑞拉現任總統馬杜洛。 美聯社
委內瑞拉現任總統馬杜洛。 美聯社
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擔任國會議長的委內瑞拉反對派領袖瓜伊多，23日一宣告就任臨時總統，川普總統立刻表示支持，背離他反對介入外國紛爭的「美國優先」方針；但是，外交人士說，川普早就主張更換委內瑞拉政權，因為委內瑞拉總統馬杜洛的經濟政策導致民不聊生，引發激烈民怨，而且馬杜洛政府與古巴交好，更讓川普無法接受。

美國的表態旗幟鮮明。副總統潘斯在推特貼出附有西班牙文字幕的影片，指責馬杜洛獨裁，並敦促人民起義把他推翻。

自2010年馬杜洛的前任查維茲把美國駐委內瑞拉大使趕走後，美國在當地就沒有大使，主管中南美洲地區事務的助理國務卿也在去年10月才上任。這種真空導致幾個月來，對付委內瑞拉的政策實際上委由參議員魯比歐(Marco Rubio，佛州)代理執行，他也成為川普政府推翻馬杜洛的連絡人。

詢以川普政府為何反對馬杜洛，卻不反對俄國、土耳其、沙烏地阿拉伯或菲律賓的獨裁者時，一個政府高級官員說，西半球34個國家，有33個2001年在祕魯簽署宣言承諾支持民主體制。

川普毫不在意與沙烏地和埃及等人權紀錄有問題的國家結盟，也亟於與北韓領袖金正恩會談；但是，就像查維茲一樣，馬杜洛很喜歡戳美國，經常辱罵美國在拉丁美洲的帝國主義作為。

華府的委內瑞拉律師德奧巴說，川普也受到佛羅里達反馬杜洛的龐大委內瑞拉社區壓力，而委內瑞拉危機也讓川普可藉此強調社會主義的弊害，以及資本主義的重要。

前總統歐巴馬的人權顧問彭波說，川普政府不根據外國政府是否專制極權選擇朋友，只根據他們是不是朋友選擇批評對象。

不過，川普政府對委內瑞拉的立場擁有許多夥伴，美洲國家組織、加拿大、南美洲大部分主要國家都敦促馬杜洛下台。

分析家說，國際社區除了承認瓜伊多外別無選擇，因為馬杜洛選舉舞弊，又企圖扼殺人民自由，使他的統治失去正當性。

馬杜洛仍控制左右大局的軍隊，軍事領袖也重申對他效忠，把馬杜洛稱為「合法總統」，將瓜伊多自任臨時總統斥為「政變」。不過，瓜伊多承諾全面特赦願意倒戈的軍人和政府官員，而一些專家認為他可能贏得數量足夠的軍人支持。

國家廣播公司說，目前最大的問題是，如果馬杜洛武力鎮壓反對派，會出現什麼情況；更令外界關注的是，川普會不會出兵？

川普委內瑞拉軍人
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