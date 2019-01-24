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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

港口青年瓜伊多 街頭一腳踏進國會

2019-01-24 23:45聯合報 編譯張江寧／報導

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瓜伊多兩個多月前還只是委內瑞拉一個沒沒無聞、不具實權的國會議員，廿三日卻搖身一變宣告就任臨時總統，並立獲美國總統川普承認。

瓜伊多現年三十五歲，主修工程。故總統查維茲十多年前在任時，拒絕讓最受歡迎的電視頻道換領新執照，欲以壓制反對聲浪，瓜伊多因而開始策動反查維茲示威運動。

過程中瓜伊多和委國知名示威人士、卡拉卡斯前市長羅培茲建立緊密關係，並協助羅培茲創立民眾志願黨，羅培茲現在雖被軟禁，兩人每天仍交談多次。

身材瘦高的瓜伊多喜歡跳騷莎舞，是家鄉棒球隊的鐵粉。不同於家世不俗的反對派盟友，他出身平凡，父親是民航機駕駛，母親是家庭主婦，他和六個兄弟姊妹在首都近郊的港口小城長大。

一九九九年的瓦爾加斯省土石流奪去上萬人命，瓜伊多一家逃過一劫。上個月瓜伊多告訴獨立日報：「眼睜睜看著一切在一夕間化為烏有，會讓你看淡物質，卻也使家人間關係更加緊密。」

瓜伊多的妻子蘿莎莉也是學運領袖。他們的女兒米蘭達在二○一七的示威浪潮期間誕生，那段期間瓜伊多參與示威時脖子被塑膠子彈擊中，並在衝突時手部骨折。

卡拉卡斯中央大學政治學者羅米洛說：「瓜伊多四年前才進入國會，在同儕被捕或被迫流亡海外等『一連串不幸事件發生後』，他成為國會領袖。」

瓜伊多在一月五日就任國會議長。一月十一日，馬杜洛不顧國內政敵反對和多達六十國的拒絕承認，開始為期六年的第二任期。

在短短的從政生涯裡，瓜伊多因善於促成國會議員的團結而受讚譽。現在他的挑戰，是如何在極力壓制反對意見的政府下，傳達人民渴盼改變的心聲。政治學者羅米洛說：「時勢造英雄。」

瓜伊多開始呼籲委國軍方和外國政府承認他為合法領導人後，被馬杜洛的祕密警察逮捕，並於數小時後獲釋。瓜伊多隨即再次號召民眾於廿三日上街示威。這天剛好是委內瑞拉民主紀念日的六十一周年。

委內瑞拉警察國軍
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