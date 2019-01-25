委內瑞拉政盪 油市添變數

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）23日自行宣布出任臨時總統，直接挑戰現任總統馬杜洛的政權，並獲得美國、加拿大、及多個拉美國家承認。馬杜洛則宣布與美國斷交，使雙方關係決裂，也增添國際油市與石油輸出國組織（OPEC）的憂慮。

馬杜洛兩周前才宣誓就職、展開第二任總統任期，但美國、歐盟及逾20國都不承認馬杜洛政府，因為去年的選舉被認為舞弊。

35歲的委國國會議長瓜伊多23日宣布出任委國臨時總統，將成立一個過渡政府，幫助委國擺脫因惡性通貨膨脹帶來的經濟崩盤局面。美國、加拿大、巴西及哥倫比亞等多國隨即承認瓜伊多政府的合法地位。川普政府的承認瓜伊多政府，也被視為槓上馬杜洛政府的背後支持者－俄羅斯與中國。馬杜洛則回應表示，將繼續擔任總統，並宣布斷絕與美國的外交與政治關係。

最新發展也使委國出現「雙胞政府」，專家指出，美國等多國承認瓜伊多政府，將使馬杜洛遭遇「內外夾擊」，內有不滿經濟蕭條的民眾，在外交上，美國等地的法院可能會把委國外國資產的控制權交給瓜伊多掌控的國會，削弱馬杜洛的勢力，目前軍方雖仍穩固支持馬杜洛，但華府可能施壓經濟壓力，包括制裁委國石油出口，以鼓勵軍方倒戈。

馬杜洛2013年掌權以來，隨著國際油價重挫、政府收入乾涸，經濟也陷入史上最嚴重的危機，今年通膨率甚至預料會竄升至百分之1,000萬，導致各地抗爭四起。

不過，國際油價24日盤中小跌0.7%至0.9%，因全球成長減緩引發需求疑慮，彭博資訊原料商品專欄作者費克林（David Fickling）指出，因為委國產油量銳減，對國際油市影響力已大幅減弱。

不過，委國政局動盪仍是油市的一大隱憂，特別是若美國真的實施制裁。分析師預估，委國今年原油日產量將再減少30到50萬桶，若美國扣下制裁板機，減幅可能又增加數十萬桶，加重國際油市特定品級原油的短缺困境。委國重級原油持續減產，加上加拿大亞伯達省政府也下令減產重原油，使煉油廠所需的重原油可能嚴重短缺。

美國煉油廠將受創尤大，美國約7%進口原油來自委國，墨灣煉油廠需要更多的重級原油，煉製柴油及其他中級油品，若美國在制裁伊朗石油出口後，又對委國石油出口實施制裁，將限制石油輸出國組織（OPEC）兩個會員國的原油流入，而這些原油又不容易找到替代品。

這也將使美國與OPEC之間的關係更加複雜，因為委國是今年OPEC的輪值主席國，加重了OPEC的頭痛問題。