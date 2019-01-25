不只資通訊產品！可連網大陸製品 政府也禁用

2019-01-25 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



行政院資通安全處月底將發布「各機關使用中國大陸資通訊產品處理原則」。圖為大陸手機華為的廣告。 記者胡經周／攝影 分享 facebook 行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，國家安全沒有灰色地帶，基於維護國家安全及政府機關的資訊安全，行政院資通安全處月底將發布「各機關使用中國大陸資通訊產品處理原則」，預計三月提名單，讓各機關清楚知道哪些廠牌、公司生產的資通訊產品不適合採購。

三月公布清單 包括醫療器材

據了解，行政院資安處三月將提出的「清單」，包括各種涉及使用網際網路的大陸產品，並不限於資訊通信產品，例如許多醫療器材必須配合網路使用，就可能涉及資通訊問題，屆時都將公布。不過，因為大陸產製的相關產品很多，可能必須分批公布。

此外，外傳政院將禁止公務手機及電腦連結新浪微博、微信等大陸網站，資安處長簡宏偉表示，公務手機及電腦原本就禁止連結大陸網站，只要網址有「.cn」的網站，原則上就不能連結，包括相關Ａｐｐ都無法下載。

行政院長蘇貞昌指出，「安全是一切，要有國家安全，才有一切」。在現代社會，「資安就是國安」，如何保護國家安全，全世界的國家都戰戰兢兢，台灣也不能例外。

簡宏偉說，從國安與風險考量，原則上是「全面性禁止」政府機關採購大陸品牌的資通訊產品，但考慮到有些設備需要測試，或只有陸資生產、非用不可等狀況，若有特殊情形，經登記及報准可例外處理，惟基於風險控管考量，仍不能連結到敏感或核心網路。

六都配合辦理 國企不受限制

不過，Kolas表示，行政院訂定的行政規則，適用範圍為行政院及所屬機關，地方政府及國營事業不受限制，可自行選擇是否要跟進。

行政院公共工程委員會二○○八年已發函提示政府機關招標文件須明訂禁止提供大陸產製品，及派遣大陸人員來台提供售後、技術指導等履約服務；二○一二年再度發函提醒各機關。

Kolas表示，工程會函釋屬於解釋法律，研擬處理原則屬行政規則，「除了更明確化，也更有約束力」。

【都會社會中心記者／連線報導】行政院將發布「各機關使用中國大陸資通訊產品處理原則」，六都市府昨天表示將配合辦理。

台北市府資訊局副局長高永煌指出，目前公務手機有管理漏洞，存在資安風險，將研究如何管理。

除了桃園市，其他五都在微博設有官方旅遊平台，雖然並非在「.cn」網域架設，昨天仍被質疑未來能否運作。新北市觀旅局表示，新北旅客微博社群始終委外運作，僅推廣旅遊，未涉公務機密，以後仍將持續經營。

高雄市觀光局長潘恒旭說，不能經營微博並不合理，交通部觀光局也針對陸客宣導，本來就要用他們的媒介管道宣導。