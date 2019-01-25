新聞眼／以資安之名選邊？沾政治味的行政命令…

2019-01-25 00:27 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



行政院資通安全處月底將發布「各機關使用中國大陸資通訊產品處理原則」，引發揣測。記者許正宏／攝影 分享 facebook 基於國家安全及資訊安全，行政院資通安全處月底將發布「各機關使用中國大陸資通訊產品處理原則」。不過，仔細探究可發現，現行做法已是如此，所謂發布「處理原則」，不過是透過行政命令更加「明確化」，且公務手機及電腦禁止連上大陸網站也已行之多年。但相關訊息一出，已經「風聲鶴唳」，很難避免被政治解讀。

美國為了抵制華為，從去年下半年起動作頻頻。外媒「國家利益」去年十二月報導，二○一二年發現台灣電信業者核心網路使用華為產品；國安局二○一三年發布資料也顯示，調查局與總統府也有使用華為網卡。報導一出來，總統府隨即回應，蔡政府上台後，政府單位、特別是涉及國安的單位，「都不使用具有資安疑慮的設備」。言下之意，明顯與被質疑使用華為的馬政府切割。

然而，根據行政院的說法，政府多年前已禁止採購大陸品牌資通訊產品作為公務使用，並舉出工程會早在二○○八年發函；此刻研擬「各機關使用中國大陸資通訊產品處理原則」，只是在函釋之外，讓行政機關有「更明確」的規定可循。

從蔡政府以美國「馬首是瞻」的外交政策來看，加上國際間抵制華為等陸企產品的氛圍，儘管行政院是「重申舊制」，但以目前兩岸關係的緊張形勢，此時大張旗鼓對外宣告，也很難不讓人產生「與美並肩、抵制華為」等政治聯想。

尤其，在行政院資安處一月底發布「處理原則」之後，三月間還將提出廠商「清單」，包括各種涉及使用網際網路的大陸產品都將公布，屆時更將「包山包海」。即使行政院宣稱不是公布「黑名單」，只是讓政府機關容易辨別大陸產品，勢必也將在兩岸間引發另一波政治效應。

面對美中貿易戰延燒，民進黨前主席許信良曾經提醒「台灣不能選邊站」，應該積極主動尋求以對話和交往打開兩岸僵局。但兩岸僵局沒有緩解跡象，蔡政府終究還是選了邊，而且是以「國安」及「資安」之名。