YouTuber「許伯&簡芝」遭親綠醫公審聲量狂漲！委屈爆哭：根本毀滅式攻擊

image source:翻攝YT／許伯&簡芝－倉鼠人

文／姜雅馨

百萬YouTuber「許伯&簡芝－倉鼠人」以拍攝動物為題材，由「從零開始養」、「巨大食物＆美食」打開知名度，不僅破解大眾對於不同物種的迷思，還會宣導正確動保觀念，頻道創立以來也累積逾3,317萬人次觀看，在《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜位居第106名。

日前許伯、簡芝邀請台北市長蔣萬安來到台北市立動物園參與「動物行為學院」、認識動物行為學，盼觀眾能關注野生動物保育福祉，未料卻遭醫師劉宗瑀開嗆帶有政治立場，甚至直接喊取消訂閱，對此許伯、簡芝也拍攝澄清影片說明。



▲「許伯&簡芝」位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第106名。

YouTuber許伯、簡芝邀蔣萬安認識動物行為學！劉宗瑀醫師開嗆：直接讓我退訂

YouTuber許伯、簡芝19日上架與台北市立動物園合作影片，同時邀請台北市長蔣萬安一同參觀「動物行為學院」，認識球蟒、雞、葵花鳳頭鸚鵡、狐獴、白頸狐猴、北美浣熊、羊駝、迷你馬及蘭嶼豬等動物行為學，為了避免模糊焦點，許伯也特別在影片中和留言區說明「本片真的沒有收任何業配費用跟政治立場」，主要是希望讓台北市立動物園傳達知識、爭取動物及飼育員福祉，趁著市長在的時候爭取經費。

不過臉書「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團」卻突然發文開嗆，「『無政治立場』不是嘴巴說了沒有就沒有，明知故犯，如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？」直指動物頻道YouTuber在封面放上摟抱非專業動物人員的行為不妥，「這期的許伯簡芝直接讓我退訂」。

▲醫師劉宗瑀質疑許伯、簡芝和動物園合作影片有政治立場。

image source:翻攝FB／小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團

沒收錢還自掏腰包捐錢！簡芝針對不實指控反擊：只有愛護動物立場

對此許伯、簡芝針對不實指控拍片澄清，簡芝先拿出和台北市立動物園合約，強調並沒有收取台北市立動物園和台北市政府任何一分錢，甚至還以影片上架30日內每10萬觀看次數回饋新台幣3千元作為動物認養基金供動物園使用，拍攝成本則是自行吸收，直指影片受訪者是台北市立動物園動物行為專家彭仁隆，蔣萬安僅是來賓。

簡芝說明「動物行為學」主題是園方提出的新點子，由於動物園門票26年以來都是60元，保育員的辛苦也該被重視、被看見，「市長願意討論經費、人民改變認知，進而提升動物福利，這樣不是大家跟動物的勝利嗎！」她也強調兩人沒有政治立場，只有愛護動物的立場，「假設台北市長是柯文哲或者是陳其邁，我依然會拍這支片！」

許伯、簡芝發律師聲明捍衛清白！坦言遭毀滅式攻擊崩潰爆哭

此外，簡芝透露許伯初期主持功力不佳，原本靠長時間後製方式拯救，後來和許伯反應後，透過觀看小S（徐熙娣）、吳宗憲、張菲等人的綜藝影片提升主持功力，影片觀看時間、效果都顯著提升，雖然許伯會摟抱男生搞笑，不過都有經過對方同意。

最後簡芝坦言澄清影片拍攝第一天都在哭，導致後來重新拍攝，「不查證的抹黑對我而言根本是毀滅我們頻道式的攻擊，不感到痛苦難過是不可能的」，但三天後她轉念認為要把時間花在更有意義的事情上，「我一直覺得說動物的團體是比較弱勢的，如果很多東西我們沒有去發聲，或很多聲音沒有被聽見，很多你不知道說原來保育員的薪水30幾年沒有漲。與其把時間花在我們兩個打鬥，還不如說我們大家應該要團結起來，去關注動物」，最後發出律師聲明，呼籲大家要查證，不要再有抹黑的行為發生。

許伯、簡芝近三天網路聲量破萬！網友力挺：動物權益不要模糊失焦

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近三天「許伯&簡芝－倉鼠人」聲量趨勢，可以發現8月30日因為許伯和簡芝針對劉宗瑀醫師指控拍片澄清，在Dcard YouTuber版、PTT政黑版、八卦版、臉書《不禮貌鄉民團》、《特急件小周的人渣文本》粉絲專頁等處出現網友熱烈討論和聲援，網路聲量來到6,242筆；截至8月31日中午12點48分，PTT八卦版相關新聞討論不斷延燒，網路聲量也累積7,302筆。

不少觀眾也留言力挺，「其實市長願意聆聽意見替市立任何設施推廣都是好事，無關政治替自己的縣市推廣本來就是市長的職責，重點是動物權益不要模糊失焦」、「謝謝你們對動物的無私奉獻」、「從很早的從零開始養就一路跟看到破百萬訂閱，很開心這麼優質的頻道被大家看見，也心疼這樣善良的人被抹黑」、「一直以來都有追你們的影片，非常棒，也非常有教育意義，請不要被無謂的抹黑打敗，動物的世界不需要政治站邊，再次感謝你們對動物的愛與付出」。



image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月28日至2023年08月31日。

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