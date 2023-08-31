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YouTuber合體蔣萬安拍片惹議 北市府盼回歸關切動物

中央社／ 台北31日電
YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」日前與台北市長蔣萬安拍片推廣動物園活動，影片上架後卻引發業配質疑。 圖擷自YouTube影片
YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」日前與台北市長蔣萬安拍片推廣動物園活動，影片上架後卻引發業配質疑。 圖擷自YouTube影片

台北市長蔣萬安日前與YouTuber拍片推廣動物園活動，影片上架後卻引發業配質疑，YouTuber為此公開合約澄清，北市府也強調這部影片是立意良善的公益合作，呼籲民眾回歸關切動物福祉。

有114萬名訂閱者的「許伯&簡芝—倉鼠人」YouTube頻道日前上架一支影片，不僅將蔣萬安入標，也以依偎著蔣萬安的照片作為封面，內容則是和蔣萬安一同前往台北市立動物園，學習球蟒、雞、葵花鳳頭鸚鵡等動物知識，並向蔣萬安爭取動物及保育員福利。

儘管標題強調「無政治立場無業配」，這部影片仍引發網友質疑及討論，「許伯&簡芝—倉鼠人」因此在昨天上傳澄清影片，公開與動物園的合約內容，強調他們沒有收市府一毛錢，還要依觀看次數捐款加入動物認養，呼籲大家不要再互相對抗，而是團結關注動物福祉。

台北市政府發言人殷瑋對此以文字訊息表示，「許伯&簡芝—倉鼠人」為提升動物權益努力多年，並在動物科普及提升大眾動保意識方面貢獻良多。對於原先與「許伯&簡芝—倉鼠人」是立意良善的公益合作，卻招致攻擊，市府感到心疼且遺憾。

殷瑋指出，無論黨派立場，都應對動物保護與生命教育有同樣關懷，任何評論都應本於事實而不是無端抹煞他人付出，呼籲民眾就事論事，關切動物相關知識的推廣、動物園門票價格是否合理、如何促進動物及飼育員福祉等。

動物園發言人曹先紹則說，動物園與「許伯&簡芝—倉鼠人」就合作方式、拍攝地點、腳本等來回討論許久，最後決定呈現園內動物行為學院內容，並透過行政管道向市府通報輿情，同時給予幕僚建議，盼有市府長官協助推廣業務。

曹先紹指出，動物園的起心動念與政治無關，對於任何長官願意為保育盡份心力都抱持著感恩的心。

動物園 蔣萬安 YouTuber 殷瑋

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