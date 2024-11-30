兒保收治增 台大籲設兒童司

兒少保護醫療中心是兒虐重要防線，台大醫院兒保醫療中心近五年收治個案數連年上升，從一○九年兩百三十四例增至一一二年四百四十五例，今年截至十月已收案四百一十九例；中心主任呂立估年底前個案數將突破四百五十例。台大兒童醫院院長李旺祚呼籲，中央應設置兒童司作為兒童健康專責單位，著重於前端推廣兒少保護觀念。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，截至去年，全台設置十一家兒少保護醫療中心，兒保醫療中心扮演驗傷診斷、身心治療重要角色，依台大兒保醫療中心收案情況，○至六歲學齡前兒童為兒虐高風險族群，因政府體系難以接觸，須靠醫院發揮敏感度，留心兒虐跡象。

李旺祚說，政府端出兒科專責醫師、六次發展篩檢、兒童肥胖等預防計畫，都是單點式政策、缺乏統合，政府應設置兒童司或更高層級單位，專責兒童健康，推廣兒少保護觀念，並補助三至六歲孩子到院進行一次完整評估其生理、心理健康狀況，同時把兒少保護觀念推廣至每個家庭，「應主動出擊，別等憾事發生，再用兒少保護醫療資源為孩子治療」。

「每位孩子身體傷口，背後都有心理創傷」，呂立表示，台大兒保醫療中心個案來自院內門急診、住院，院外家防中心、醫院、警政、司法網絡等轉介，中心由兒科醫師、兒童精神科醫師、社工師、臨床心理師等組成聯合門診，以全人整合模式照顧孩子，並設置個管師持續追蹤個案健康狀況，不會輕易結案。

呂立表示，近兩年台大兒保醫療中心推動「住院中個案兒少保護醫療照會」，若有個案疑似因為受虐而住院，兒保醫療中心醫師將會同臨床心理師、個管師前往病房訪視，主動評估個案傷勢、家庭功能及身心狀態，並討論後續處遇方向。另外，院方已於去年更新兒少保護醫療提示卡，納入兒少性虐待與性傳染病相關指標。

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