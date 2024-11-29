兒保中心收案數連5年上升 台大醫院籲設兒童司預防兒虐

兒少保護醫療中心是兒虐重要防線，台大醫院兒保醫療中心成立滿10年，院方統計，近5年收治個案數連年上升，從109年234例上升至112年445例，今年截至10月已收案419例，中心主任呂立預估，年底前個案數將突破450例。台大兒童醫院院長李旺祚呼籲，政府設置兒童司作為兒童健康專責單位，著重前端兒少保護觀念推廣。

台大醫療體系兒少保護醫療113年度成果發表會今天在台大兒童醫院舉行。衛福部保護司司長張秀鴛表示，衛生署改組衛福部之後，曾歷經兒保醫療計畫斷炊，當時呂立醫師面對媒體詢問潸然淚下，擔心兒保工作後繼無人，後來計畫恢復，由公益彩券回饋金作為財源，截至去年全台各地已設置11家兒少保護醫療中心。

張秀鴛表示，兒保醫療中心扮演驗傷診斷、身心治療重要角色，在跨越社工、檢警的會議中，亦可提供專業建議，從台大兒保醫療中心收案情況來看，發現0至6歲學齡前兒童，是兒虐高風險族群，這群孩子政府體系難以接觸，必須靠醫院發揮敏感度，留心兒虐跡象加以預防。近期民法懲戒權取消，父母不可以身心暴力方式對待孩童，是兒少保護一大進展。

李旺祚說，政府端出兒科專責醫師、6次發展篩檢、兒童肥胖等預防計畫，但這些都是單點式的政策，分散在衛福部健保署、國健署等單位，缺乏統合，呼籲政府應設置兒童司或更高層級單位，專注兒童健康，推廣兒少保護觀念，並建議補助3至6歲孩子到醫院進行一次完整評估，除檢視其生理、心理健康狀況，也能藉此把兒少保護觀念推廣至每個家庭，「別等到發生憾事，才運用兒少保護醫療資源為孩子治療，應該主動出擊。」

「每位孩子身體的傷口，背後都有心理的創傷。」呂立表示，台大兒保醫療中心個案來自院內門急診、住院，院外各縣市家防中心、醫院、警政、司法網絡等轉介，並設置個管師，由兒科醫師、兒童精神科醫師、社工師、臨床心理師等組成聯合門診，以全人整合模式照顧孩子，且會持續追蹤個案健康狀況，不會輕易結案，避免結案後孩子再次受虐而未被發現的情況，有時一追蹤就是好多年。

呂立表示，近2年台大兒保醫療中心推動「住院中個案兒少保護醫療照會」，若有個案疑似因為受虐而住院，會由兒保醫療中心醫師，會同臨床心理師、個管師前往病房訪視，主動評估個案傷勢著框、家庭功能及身心狀態，並討論後續處遇方向，包括傷勢諮詢、醫療轉介、親職衛教、身心聯合評估等方向。另外，院方已於去年更新兒少保護醫療提示卡，納入兒少性虐待與性傳染病相關指標。

兒少保護醫療中心主管機關現為衛福部保護司。呂立表示，兒少保護醫療具高度專業，在衛生署改組衛福部時期，許多部內衛政司、署都不願出面主責相關業務，主管社政的保護司能出面承接業務相當不易，也是很大挑戰，未來兒保保護醫療業務不會中斷，不讓任何孩子被忘記、漏接。

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