兒福聯盟：「正向教養」配套要跟上

行政院會昨拍板民法第一○八五條修正草案，刪除「父母得於必要範圍內懲戒其子女」等文字。對此，家長團體認為，政府無法替代家長的角色，剝奪對子女適度懲戒的權利，需要更好的配套措施，才不會動搖國家根基。兒福聯盟則認為，正向教養資源需更普及，否則法律歸法律，家長還是照打。

兒盟去年公布「公共場合目睹大人打罵小孩經驗」調查報告，有高達八成七民眾曾在公共場合目睹大人打罵、用力拖走小孩。其中更有一成六民眾表示每個月都會目睹這種事件。而最常看到的場合是購物商場、超市、百貨公司等，占五成四，第二是在餐廳或美食街，占五成四，其次四成二在馬路邊目睹、三成在公園或兒童遊戲場。

傳統觀念往往認為「不打不成器」，不過兒福聯盟政策發展處副處長李宏文說，國內外研究顯示，被體罰過的孩子，長大通常只記得疼痛、被羞辱、人格被貶抑的負向感受，卻不大記得體罰者要孩子記住的教訓，體罰對於改善負向行為的效果有限，更可能適得其反。國外研究也指出，當家長停止體罰，可減少三成的兒虐案發生。

李宏文表示，日韓皆已禁止家內體罰，這次民法修法是跟國際接軌，兒盟樂觀其成，但也提醒，親職、家庭教育等正向教養的資源配套必須跟上，才不會讓家長無所適從。要扭轉體罰概念，家長需要更多正向教養資源，緩解家長的教養焦慮、親職教育、家庭教育資源需更普及，否則法律歸法律，家長還是照打。

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕則認為，「養不教、父母之過」的概念長期受到社會高度檢視，政府要以法律剝奪父母管教權的同時，有思考懲戒就一定等同完全的身心暴力嗎？如果可提供適當管教措施，讓父母參酌教導孩子並糾正其錯誤的行為，是否更能達到政策保護孩子的目標？

她指出，如果學校有「教師輔導與管教學生辦法注意事項」可以對學生給予適當的正向管教措施，那父母是否也可以在子女的管教責任上、得到政府相對應的支持？孩子是國家的未來、絕不是口號，呼籲政府要有完整的配套措施。