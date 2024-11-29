藍委：空泛規定 父母困擾

行政院會拍板民法一○八五條修法草案，刪除現行條文中的「懲戒」二字。國民黨立委認為太過空泛，民進黨立委認為是在防止「假管教、真虐待」。

國民黨立委王育敏表示，若是基於保護孩子，避免父母不當管教，導致孩子身心受虐，這當然可以討論。但一般父母親對於孩子還是有管教權利，過程當中要怎麼搭配？親子教育方面，也要讓父母親知道有何適當方法管教孩子。應要整體看待，搭配輔導措施，才可以讓父母親在行使管教上更得心應手。

國民黨立委李彥秀說，若對懲戒所造成的身心暴力行為有所疑慮，於現行條文「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，加上「不得使用暴力行為」即可。

李彥秀表示，懲戒範圍廣泛，限制孩子看手機、扣孩子零用錢、罰站、罰抄都可算懲戒，也都是社會普遍接受的懲戒範圍，貿然取消「懲戒」，又加上「不得對子女為身心暴力行為」的空泛規定，只會造成社會更大的爭議與父母的困擾。

民進黨立委林月琴表示，根據兒童權利公約精神，兒童應被視為獨立的個體，需要尊重和溝通，而非教訓和打罵。民法親子懲戒權修正的目的並非限制家長管教孩子，而是去除懲戒觀念，防止暴力成為管教方式。

林月琴說，政府應提供更多配套措施，例如提供父母喘息服務等，目前家長的困境以「缺乏親職教育知識」為大宗，衛福部已經製作過「正向教養手冊」，提供○到六歲幼兒家長相關的教養心法與策略，也在部會官網提供親職教育相關教材。