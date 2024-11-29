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刪除懲戒權 犯罪學者：暴力管教將陷惡性循環

聯合報／ 記者林則澄／台北報導
行政院會昨拍板民法第一○八五條修正草案，刪除「父母得於必要範圍內懲戒其子女」文字。兒盟認為，正向教養資源需普及，否則法律歸法律，家長還是照打。示意圖。記者林伯東／攝影
行政院會昨拍板民法第一○八五條修正草案，刪除「父母得於必要範圍內懲戒其子女」文字。兒盟認為，正向教養資源需普及，否則法律歸法律，家長還是照打。示意圖。記者林伯東／攝影

民法規範父母得於必要範圍內懲戒子女，為避免遭誤用或作為暴力行為藉口，行政院會昨天拍板修正民法一○八五條，刪除懲戒兩字。專家呼籲，政府應祭出配套措施與宣導活動，引導民眾，家長也進行「正向管教」，防止不當的情緒與過當的行為。

中正大學犯罪防治學系暨研究所教授林明傑說，父母管教孩子方式通常是延續上一輩，有人基於責任感，認為「養不教、父之過」，而採取體罰等管教行為，但不當管教除了影響孩子身心靈健康，還可能造成孩子不受控制，甚至對同儕、朋友出現暴力傾向與行為，不該延續這種惡性循環。

林明傑以孩子經常發生的「不願意寫功課」為例，建議可先規定在前一個小時或後一個小時先寫一半或三分之一，讓孩子較沒有壓力，等孩子達到初步目標後，先口頭稱讚「很好，你都可以做到」，直到功課完成後，再於可行範圍內給予獎勵，重要的是盡可能讓孩子保有尊嚴、自主，以逐步培養自律精神決定分內事務。

至於怎麼管教孩子，林明傑建議父母可用耐心，學習「正向管教」，落實讚美、引導、傾聽，並在孩子達到要求時，適時給予獎勵，讓孩子明確知道「可以怎麼做、做什麼才會達到標準」，而不是用打罵教育。

林明傑認為，衛福部社家署、教育部等應提出相關配套措施，除了詳盡公告相關條文與細則，也可透過示範影片、宣導活動，提醒為人父母者，何種行為即有觸法疑慮。

台北教育大學特殊教育學系系主任詹元碩建議，交換條件式的管教方式，只能作為初步介入手段，希望家長也要回頭去對孩子說明「為什麼要這麼做」，此外，也要避開物質獎勵，也就是不要給錢、禮物，可以親子間的家庭活動代替，像陪孩子一起散步、打球，落實陪伴與照顧，才是上策。

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