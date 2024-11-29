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衛福部：沒收手機應不算暴力

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
衛福部統計，家庭成員為施暴者的兒少保護通報案件中，與管教問題有關案件多與兒少具身心發展困難，或過度使用3C。記者林伯東／攝影
衛福部統計，家庭成員為施暴者的兒少保護通報案件中，與管教問題有關案件多與兒少具身心發展困難，或過度使用3C。記者林伯東／攝影

行政院拍板刪除民法中「父母得於必要範圍內懲戒其子女」等文字，要求父母教養時拒絕身心暴力。衛福部指出，未來將放寬不當對待定義，並具體訂在「兒少法」第四十九條身心虐待內容之中，若父母只是一次性且情節輕微，不會構成兒虐，沒收手機可能連暴力都不構成。

民法刪除「懲戒」二字後，衛福部將配套修法，說明身心暴力定義，未來不論是生理上的體罰或心理上的羞辱，都可能觸法，但因定義尚未出爐，讓家長霧煞煞。

現行兒少法第四十九條規範，任何人不得對兒少身心虐待，但過去從未有明確定義，造成各縣市認定出入。未來相關認定將參考兒童權利公約精神，比如徒手或持器具毆打、捏掐、拉扯頭髮或踢踹等人身暴力行為，或涉及恐嚇、威脅、蔑視、孤立等精神暴力樣態。

衛福部保護司副司長郭彩榕指出，由於身心虐待樣態太多，目前仍在內部討論中，現行觸犯兒虐條例將處以六萬至六十萬元的罰鍰，但未來不當對待行為將從寬認定，將一般性暴力行為等都納進來，六萬就可能過重，因此未來罰則將同步調整，罰鍰上下限都會一併思考。

郭彩榕表示，現行「教保服務人員條例」、「幼兒教育及照顧法」都有體罰等相關定義，由於相關法律推行已久，也累積許多實務經驗，接下來「兒少法」將與之接軌，情節輕重也將有參考標準。

她強調，修法並非要處罰家長，而是希望父母正向教養，「以教育取代處罰」，即便有不當行為，若出發點是為了管教小孩，但在手段上不夠恰當，會先輔導、提供家長相關親職教育的知識。但像是沒收手機這種類型，可能連暴力都構不成。

兒少法 父母 衛福部

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