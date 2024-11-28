民法家長懲戒權走入歷史 衛福部擬修兒少權法禁體罰

行政院會拍板民法1085條修正草案，父母對子女懲戒權走入歷史，衛福部在「兒童及少年權益保障法」修法時，將比照聯合國兒童權利公約（CRC）納入更細緻規範。衛福部保護司司長張秀鴛說，每年約四至五萬件兒少保護通報案件中，約一萬件與父母管教有關，兒少法修法草案擬將體罰二字納入兒少身心虐待項目，最快於立法院下個會期送審。

衛福部統計，家庭成員為施暴者的兒少保護通報案件中與管教問題有關的件數，近3年逐步上升，從110年為9808件，111年為9940件，112年為1萬623件。張秀鴛說，依實務工作觀察，此類案件多與兒少具身心發展困難，或家庭過度使用3C有關。

張秀鴛指出，患有自閉症、過動症等身心症候群兒少，在家長對孩子缺乏瞭解的前提下，常被當成一般孩童，過度責罰打罵，而從小就使用電子產品則會讓孩子面臨功課競爭時難以戒斷，引發管教問題。

張秀鴛表示，為與CRC接軌，兒少權法草案中，第49條禁止任何人對兒少進行的行為中，有關身心虐待部分，會進行更細緻規範，並納入「體罰」二字，未來家長過度管教、懲戒，即會違反該法，至於父母管教時哪些是合理行為，哪些已是體罰範疇，因難以在母法明定，擬在施行細則中另行規範，並建立指引讓家長有所依循。

「父母教養權不會因為懲戒權取消或不可體罰而受損。」張秀鴛表示，根據醫學實證，以打罵方式懲戒孩子，對其腦部發育恐造成不良影響，導致學業、工作成就下降，家長應以正向方式教養孩子，這也是全球趨勢，盼藉修法機會，檢討過時「懲戒」觀念，未來教育部主管的家庭教育中心、衛福部主管的社福中心，也會提供更多資源、設計更多方案，讓家長學習如何教養孩子。

家長遇到管教孩子時，對方以打113作為回應。張秀鴛表示，這是孩子對家長的提醒方式，遇到類似情況家長應停下來檢討、調整教養方式，「希望孩子尊重他人，我們就要先尊重他」，109年至113年10月，各年度18歲以下來電者有效諮詢人次約占年度總有效諮詢人次之3%，不過，兒少保護事件主要仍由責任通報居多，占通報案件數約4成。