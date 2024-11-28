民法刪父母懲戒權 專家籲推配套提醒家長正向管教

民法規範父母得於必要範圍內懲戒子女，為避免遭誤用或作為暴力行為藉口，行政院會今天拍板修正民法1085條，刪除懲戒兩字。專家呼籲，政府應祭出配套措施與宣導活動，引導民眾，家長也進行「正向管教」，防止不當的情緒與過當的行為。

行政院會今天拍板修正民法1085條，改為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為。」

兒少法第49條針對「身心暴力」遵照兒童權利公約第13號，「精神暴力」涵蓋心理虐待、精神凌辱、辱罵、情感凌辱或忽視等；人身暴力包括所有體罰和所有其他形式的酷刑，殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰，或來自成人和其他兒童的人身欺凌和欺負。

中正大學犯罪防治學系暨研究所教授林明傑認為，衛福部社家署、教育部等應提出相關配套措施，除了詳盡公告相關條文與細則，也可透過示範影片、宣導活動，提醒為人父母者，何種行為即有觸法疑慮，「家長可能改善自己的教導方式，避免對子女不當管教，因為家長對子女的體罰，都可能造成子女日後合理化暴力的潛在因子」。

林明傑說，很多父母管教孩子的方式受自己父母影響，有人基於責任感，認為「養不教、父之過」，因而採取體罰等管教行為，但不當體罰除了影響孩子情緒、健康，也可能造成反效果，導致孩子愈發不受控制，甚至對同儕、朋友出現暴力傾向與行為，但不該延續這種惡性循環，「這些問題都應從源頭被檢視、修正」。

至於怎麼管教孩子，林明傑建議父母可用耐心，學習「正向管教」，落實讚美、引導、傾聽等舉動，並在孩子達到要求時，適時給予獎勵，讓孩子明確知道「可以怎麼做、做什麼才會達到標準」，而不是用打罵教育。

林明傑以孩子經常發生的「不願意寫功課」為例，建議可先規定在前一個小時或後一個小時先寫一半或三分之一，讓孩子較沒有壓力，等孩子達到初步目標後，先口頭稱讚「很好，你都可以做到」，直到功課完成後，再於可行範圍內給予獎勵，重要的是盡可能讓孩子保有尊嚴、自主，以逐步培養自律精神決定分內事務。

台北教育大學特殊教育學系系主任詹元碩建議，交換條件式的管教方式，只能作為初步介入手段，希望家長也要回頭去對孩子說明「為什麼要這麼做」，此外，也要避開物質獎勵，也就是不要給錢、禮物，可以親子間的家庭活動代替，像陪孩子一起散步、打球，落實陪伴與照顧，才是上策。

有的孩子透過不合規矩行為引起父母注意，林明傑說，可善用行為心理學的「削弱作用」，也就是在孩子不影響他人的情況下適當的忽略，等到孩子情緒穩定後，再冷靜地輔導、溝通，避免透過「負增強作用」的威脅與處罰措施，以免適得其反。

詹元碩提醒，很多管教模式盡量在孩子情緒穩定後展開，例如若孩子得不到玩具時哭鬧、打滾，若家長好言相勸無用，則可先在一旁等待直到孩子冷靜，但家長也須留意孩子的情緒與行為，要遵守「不危及別人的安全」的前提，若孩子行為有違法疑慮，就要立即表明「這是錯的」，並立刻告訴「怎麼做才是對的」，避免造成他人困擾。