民法刪家長懲戒權 「惡媽」柯志恩揭教養祕訣

行政院會拍板「民法」修正草案刪除家長「懲戒」二字，讓家長到底如何不打不罵，仍能做到正確教養？引發熱議。曾出版「惡媽進化論」並獲得金鼎獎優良教養圖書的國民黨立委柯志恩認為，親子關係重點是要花時間陪伴、建立起紀律，每個家長都能與孩子磨出獨特的互動模式。

行政院會今拍板「民法」1085條修正草案，將現行條文中「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的「懲戒」二字刪除，改為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，尊重子女人格，不得對子女為身心暴力行為」。

人稱「女柯P」的前淡江教育心理與諮商研究所教授柯志恩，專研認知心理學，曾以自身教養一子一女經驗，出版「惡媽進化論」一書，還獲得金鼎獎優良教養圖書。

柯志恩談到育兒經驗，坦言自己從小也是被父母打罵長大，所以養育孩子絕對不打小孩，而是想辦法「建立紀律」。例如她兒子、女兒小時候也會在公眾場合向父母哭鬧要玩具，她堅持不買，與孩子比氣長，建立起規矩。

而現代小孩多沉迷手機、網路，柯志恩說，父母要想辦法讓自己變有趣，孩子才不會沉迷網路世界。因此她自己也會蒐集年輕人感興趣的話題，例如星座、明星等，讓孩子覺得與父母互動是有趣的，孩子就不會轉而走入網路世界。

而柯志恩家中竟然完全沒有電動玩具、PS2等。柯志恩說，小孩玩電動、看手機是被動注意力，久了就會覺得動腦很累；因此培養孩子學習需要「主動注意力」，家中準備樂高、桌遊等需要思考的玩具，讓孩子一邊玩、一邊動腦。

柯志恩也會讓孩子看卡通，但看完就要孩子回答，劇中發生了什麼事？做了什麼？藉此訓練孩子大腦組織能力；而她也會要求孩子看完一小時卡通，若還想再看，就必須「交日記」，孩子為了想繼續看卡通多寫好多日記，因而培養出作文功力。

面對政院刪除民法懲戒權，柯志恩認為，80%以上的父母，都是承載自己過去當小孩的經驗，並且與周圍親友、孩子的互動中，建立起自己的教養方式，每個父母都有自己獨特的教養劇本，不會因為政府修改民法，就改變對孩子的教養方式。