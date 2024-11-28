民法「懲戒」二字 藍委憂造成社會更大爭議

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院會今日拍板「民法」第1085條修法草案，將刪除現行條文的「懲戒」二字，增訂「不得對子女為身心暴力行為」。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
行政院會今日拍板「民法」第1085條修法草案，將刪除現行條文的「懲戒」二字，增訂「不得對子女為身心暴力行為」。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

行政院會今日拍板「民法」第1085條修法草案，將刪除現行條文的「懲戒」二字，增訂「不得對子女為身心暴力行為」。國民黨立委李彥秀認為，限制孩子看手機也算是廣泛的「懲戒」，又加上「不得對子女為身心暴力行為」空泛規定，將造成社會更大的爭議與父母的困擾。

現行民法第1085條條文規範「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，法務部參酌現行民法、兒童權利公約規定及日本民法規定，增訂「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為」，並將懲戒刪除。

法務部認為，懲戒二字在實務上常遭誤用或作為不當處罰未成年子女的藉口，因此擬定修法草案。不過，此項修法去年曾引軒然大波，家長擔心修法後，正當管教也可能觸犯法律。

國民黨立委王育敏表示，如果是基於保護孩子，避免父母不當管教，導致孩子身心受虐，這當然可以討論。但一般父母親對於孩子還是有管教權利，過程當中要怎麼搭配？親子教育方面，讓父母親知道有何適當方法，可以來管教自己的孩子。她也指出，配套措施是什麼，應該要整體看待，搭配輔導措施，才可以讓父母親行使管教上更得心應手。

李彥秀說，行政院此舉，無疑是「治絲益棼」，徒增父母的困擾。如果行政院真的對懲戒所造成的身心暴力行為有所疑慮，於現行條文「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，加上「不得使用暴力行為」即可。

李彥秀表示，懲戒的範圍相當廣泛，限制孩子看電視、手機，扣孩子零用錢，罰站、罰抄寫錯別字都可以算是廣泛的「懲戒」行為，也都是社會普遍可以接受的懲戒範圍，貿然取消「懲戒」，又加上「不得對子女為身心暴力行為」的空泛規定，只會造成社會更大的爭議與父母的困擾。

李彥秀批，行政院此舉更是疊床架屋，現行「兒童及少年福利與權益保障法」第49條原本就有規範「任何人對於兒童及少年不得有身心虐待」。試問「身心虐待」與「身心暴力」有何區別？是否有在「民法」中另行規範的必要？行政院都要好好思考。

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