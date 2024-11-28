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民法刪除父母「懲戒權」 兒盟：正向教養配套要跟上

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
行政院會今拍板「民法」1085條修正草案，將現行條文中「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的「懲戒」二字刪除，改為父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，尊重子女人格，不得對子女為身心暴力行為。示意圖。本報資料照片
行政院會今拍板「民法」1085條修正草案，將現行條文中「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的「懲戒」二字刪除，改為父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，尊重子女人格，不得對子女為身心暴力行為。示意圖。本報資料照片

行政院會今拍板「民法」1085條修正草案，將現行條文中「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的「懲戒」二字刪除，改為父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展程度，尊重子女人格，不得對子女為身心暴力行為。兒福聯盟政策發展處副處長李宏文表示，日韓皆已禁止家內體罰，這次民法修法是跟國際接軌，兒盟樂觀其成，但也提醒，親職、家庭教育等正向教養的資源配套必須跟上，才不會讓家長無所適從。

兒盟去年公布 「公共場合目睹大人打罵小孩經驗」調查報告指出，高達87.9%民眾曾在公共場合目睹大人打罵、用力拖走小孩。其中更有16.6%民眾表示每個月都會目睹這種事件。而最常看到的場合是購物商場、超市、百貨公司等，占54.7%，第二是在餐廳或美食街，占54.5%，其次42.5%在馬路邊目睹、30.6%在公園或兒童遊戲場。

調查也顯示，高達89.3%民眾認為「打罵不是有效的管教方式」，也有7成3的民眾認同「不管任何理由，都不應打小孩」。李宏文說，十多年前的數據絕對不是如此，代表社會已經慢慢形成正向教養的共識。

傳統觀念往往認為「不打不成器」，但李宏文說，國內外研究顯示被體罰過的孩子，長大通常只記得疼痛、被羞辱、人格被貶抑的負向感受 ，卻不大記得體罰者要孩子記住的教訓，體罰對於改善負向行為的效果有限，更可能適得其反。國外研究也指出，當家長停止體罰，可減少3成的兒虐案發生。

他說，要扭轉體罰概念，家長需要更多正向教養資源。許多家長帶孩子外出到公共場所、大眾運輸工具，當孩子哭鬧時，旁人的不耐煩、批判都都會帶給家長極大身心壓力，讓家長有被公審的感受，也會激化家長情緒，環境友不友善也影響很大。

對於家長擔心無法打罵該怎麼管教孩子？李宏文說，當遇到孩子闖禍、犯錯，家長應學習自我情緒控管，用孩子能接受跟理解方式教育，正向教養不是唱高調，許多兒少團體都有相關網站、懶人包、影音手冊等資源，緩解家長的教養焦慮，需要透過集體力量，幫助家長解放、舒緩壓力。

李宏文也提醒，日韓雖明文立法禁止家內不當管教，卻仍有不少打罵案件，因此不是修法就好，教育部、衛福部等部會的配套也必須跟上，公私部門協力讓親職教育、家庭教育資源更普及與近便，提供家長正向教養資源，否則法律歸法律，家長還是照打。

李宏文說，兒盟在2022年加入美國「No Hit Zone」零暴力空間運動，邀請醫院、早餐店、藥局、兒科醫學會、企業等加入零暴力空間行列，去年已經有1000多個據點，將持續推動，讓零暴力空間遍布全台。

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