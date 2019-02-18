五位政壇領袖購書響應書展 上百本書單一次收藏

2019-02-18 22:00 聯合新聞網 有讀小編



(組圖／翻攝自總統蔡英文臉書、文化部部長鄭麗君臉書、本報記者杜建重，以及台北國際書展基金會提供） 分享 facebook

2019台北國際書展於昨日（2/17）圓滿落幕，為期6日的書展，讓許多讀者仍覺意猶未盡，相較於去年2018年，今年參展國家由60國略少為52國，不過今年書展參與人數卻高達58萬人次，比起去年逆勢成長約5萬人，2月16日當天更創下當日最高人次參訪人數，此外，展期內有多達1184場推廣閱讀的演講活動，在出版景氣下滑情況，還能有如此佳績，相信這則好消息為出版界打了一劑強心針，其中最大受惠者，無疑是愛讀書的讀者們了！

今年書展除了號召海內外著名作家共聚一堂、開辦各式規模講座外，不少政壇領袖以實際行動支持書展，親自選購書籍，響應一期一會的閱讀盛會，包括總統蔡英文、副總統陳建仁、行政院院長蘇貞昌、文化部部長鄭麗君、新北市市長侯友宜等等，並且紛紛發表個人精選書目。以下由有讀小編為大家整理政壇大人物們參與書展的報導，以及他們的私房購書清單。

副總統陳建仁為參加書展開幕式 率先選購25本好書

2月12日台北國際書展開幕當天文化部部長鄭麗君(左)陪伴副總統陳建仁(右)購書，為閱讀盛會揭開序幕。 （圖／記者杜建重 攝影） 分享 facebook

2月12日副總統陳建仁為應邀參加台北國際書展開幕典禮，與文化部長鄭麗君與德國外賓、書展基金會董事長趙政岷一起為今年書展揭幕，同時副總統陳建仁也特地在展場率先選購25本好書，副總統精選的書單如下：

01. 《烏托邦工具箱》(臺北藝術大學，Juliane Stiegele、戴嘉明作；王瑞婷、賴雅靜譯)

02. 《街屋台灣：100間街屋，100種看見台灣的方式！》(遠流出版社，鄭開翔作)

03. 《用九柑仔店1：守護暖心的所在》(遠流出版社，阮光民作)

04. 《用九柑仔店2：聽見發芽的聲音》(遠流出版社，阮光民作)

05. 《用九柑仔店3：迷宮的抉擇》(遠流出版社，阮光民作)

06. 《用九柑仔店4：夢想與現實的拋物線》(遠流出版社，阮光民作)

07. 《美茵河畔思索德國-從法蘭克福看見德意志的文明與哀愁》(春山出版，蔡慶樺作)

08. 《走河》(時報出版，謝旺霖作)

09. 《包浩斯ABC：一本讀透影響力逾百年的設計界傳奇》(時報出版，Ellen Lupton, J. Abbott Miller作，李姿瑩、陳映竹譯)

10. 《島國的孩子》(時報出版，Junot Díaz作，何穎怡譯)

11. 《身為職業拍貓人：不論如何，拍貓人生還是少了許多煩惱》(時報出版，吳毅平作)

12. 《好老公國際中文版：莫等待、莫依賴，勤勞的老公不會從天上掉下來》(時報出版，宅女小紅作)

13. 《華文新詩百年選．臺灣卷1》(九歌，編者： 陳大為, 鍾怡雯)

14. 《華文新詩百年選．臺灣卷2》(九歌，編者： 陳大為, 鍾怡雯)

15. 《寶島留聲機：日治時期臺灣童謠讀本（1）》(文訊雜誌社，Ｙ生, 文瀾, 江尚文, 君玉, 甫三, 林世淙, 徐富, 莊月芳, 莊傳沛, 陳保宗, 陳英聲, 陳湘耀, 國吉陽一, 黃五湖, 漂舟, 蔡培火作，賴俐欣譯)

16. 《童言放送局：日治時期臺灣童謠讀本（2）》文訊雜誌社，Ｙ生, 文瀾, 江尚文, 君玉, 甫三, 林世淙, 徐富, 莊月芳, 莊傳沛, 陳保宗, 陳英聲, 陳湘耀, 國吉陽一, 黃五湖, 漂舟, 蔡培火作，林鍾隆譯)

17. 《春風少年歌：日治時期臺灣少年小說讀本》文訊雜誌社，張我軍, 楊守愚, 楊雲萍, 楊逵, 張文環, 翁鬧, 龍瑛宗, 巫永福, 呂赫若作)

18. 《鄭問之三國演義畫集》(大辣，鄭問, 馬利作)

19. 《不愛讀書不是你的錯》(大塊文化，幾米作)

20. 《你的孩子不是你的孩子（電視劇書衣版）：被考試綁架的家庭故事──一位家教老師的見證》(網路與書出版，吳曉樂作)

21. 《如果我十五歲：成長是組合的遊戲》(網路與書出版，郝明義)

22. 《花東婦好》(印刻，周芬伶)

23. 《最最遙遠的路程》(印刻，胡德夫)

24. 《亮光的起點》(印刻，鄧慧恩)

25. 《我有關聲譽、財富和權勢的簡單思索》(印刻，唐諾

新北市市長侯友宜(中)親臨書展，為新北市政府文化局攤位與出版品宣傳。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

新北市市長侯友宜親臨書展 邀請大家為新北寫詩

2月12日新北市大家長侯友宜市長親自蒞臨台北國際書展，為新本市政府文化局攤位站台，同時也為新北今年出版兩本好書《詩說新北》與《轉角‧新北練習曲》做宣傳，並且鼓勵民眾來攤位一起給新北寫一封唯美的情書。侯市長推薦如下：

01.《詩說新北》（遠景出版，李魁賢等人作）

02.《轉角‧新北練習曲》（新北市文化局）

鄭麗君文化部部長「情人節書單」 豪氣推選75本好書

文化部部長鄭麗君書展前夕分享5本好書。 （圖／翻攝自臉書「鄭麗君」貼文照片） 分享 facebook

情人節當天，鄭部長發表分享75篇書目於臉書，提供大家參考選購。 （圖／翻攝自臉書「鄭麗君」貼文照片） 分享 facebook

年節期間，文化部部長鄭麗君先於2月10日在臉書預告台北國際書展即將開始之外，也自身留意的好書，率先點出5本書議題新穎的好書：

01.《亮光的起點》(印刻，鄧慧恩)

02.《啟蒙與反叛：臺灣哲學的百年浪潮》(國立臺灣大學出版中心，洪子偉等人作)

03.《嘻哈囝：臺灣饒舌故事》(避風港文化有限公司，統籌策劃．顏社KAO!INC.)

04.《消逝的後街光影》(蓋亞，簡嘉誠作)

05.《不愛讀書不是你的錯》(大塊文化，幾米作)

不僅如此，2月14日鄭部長更以「我的情人節書桌」為題，祝賀大家情人節快樂，也列出「情人節談情說愛」、「漫畫圖文系列」和「人文藝術」和「生活社會」等系列書單，共計推薦75本好書，提供大家參考選購：

情人節「談情說愛」書單：

01.《小手拉小手》（Aida，時報，2018）

02.《普通的戀愛》（謝凱特，時報，2018）

03.《當我成為我們：愛與關係的三十六種可能》（陳雪，印刻，2018）

04.《親愛的外婆》（鄭如晴，薛慧瑩繪，小兵，2019）

05.《484沒戀愛過》（憑虛，細雨中繪，城邦原創，2018）

06.《愛：即使世界不斷讓你失望，也要繼續相信愛》（Peter Su，三采，2015）

07.《愛妻》（董啟章，聯經，2018）

08.《戀愛課：戀人的五十道習題》（陳雪，印刻，2014）

09.《為什麼愛讓人受傷？》（Eva Illouz，黃宛瑜譯，聯經，2019）

10.《愛與寂寥都曾經發生》（李長青，斑馬線文庫，2019）

11.《愛書人的神奇旅行》（Oliver Tearle，崔宏立譯，聯經，2018）

12.《超展開數學約會：談個戀愛，關數學什麼事！？》（賴以威，NIN繪，臉譜，2017）

13.《幽黯國度：障礙者的愛與性》（陳昭如，衛城，2018）

14.《情非得體：致那些使我動情的破美人》（羅浥薇薇，逗點文創，2018）

15.《愛這個世界：漢娜鄂蘭傳》（Young-Bruehl，江先聲譯，商周，2018）

漫畫圖文系列

16.《魔幻大戲院》（黃郁欽，玉山社，2019）

17.《聽Fofo講故事：臺灣原住民族ê文學風景（臺文繪本）》（連翊翔，王薈雯、吳嫣珉、許慧如譯，吳雅怡繪，玉山社，2018）

18.《熱帶季風Vol.2：東南亞映像》（慢工文化，2018）

19.《現地熱炒》（柯景瀚編，大洋製作，2019）

20.《Zinema 電影自學誌：月球奇遇記》（Forrest Lau，2018）

21.《看見龍山寺》（許育榮，聯經，2018）

22.《吳布雷茲‧双甡》（Blaze Wu，蓋亞，2019）

23.《百花百色》（D.S，蓋亞，2019）

24.《乩身：鬼見愁》（星子，程威誌繪，蓋亞，2019）

25.《酸菜的滋味》（木笛，徐木笛文創社，2018）

26.《大箱子》（Toni Morrison & Slade Morrison，Giselle Potter繪，青林，2018）

27.《弟之夫》（田龜源五郎，黃廷玉譯，臉譜，2018）

28《歡樂之家／我和母親之間》（Alison Bechdel，葉佳怡、劉文譯，臉譜，2018）

29.《許石的臺灣歌》（林哲璋，蔡達源繪，青林，2018）

30.《哇！公園有鷹》（何華仁，大安森林公園之友基金會，2018）

31.《虎爺起駕：紅衣小女孩前傳》（柚子、楊宛儒，原動力文化，2018）

32.《CCC創作集11號：擬人勢力來襲》（蓋亞，2019）

33.《好吃！好吃！》（陶樂蒂，玉山社，2019）

34.《說好不要哭》（吳易蓁，謝璧卉繪，玉山社，2018）

35.《島國的孩子》（Junot Díaz，Leo Espinosa繪，時報，2019）

人文藝術系列

36.《我的愛戀 我的憂傷》（吳晟，洪範，2019）

37.《故事柑仔店》（語屋文創工作室，黃家儀繪，松鼠文化，2019）

38.《比霧更深的地方》（張惠菁，木馬文化，2019）

39.《苦雨之地》（吳明益，吳亞庭繪，新經典，2019）

40.《失物風景》（陳夏民，凱特文化，2018）

41.《違憲紀念日》（唐墨，奇異果文創，2019）

42.《Indie Reader 獨書人：十方之愛》（臺灣獨立書店文化協會，2019）

43.《閱讀的島：在書店裡，閱讀動物》（臺灣友善書業供給合作社，2019）

44.《小小閱讀通信專刊：痛之書》（小寫創意，2018）

45.《運字的人：創作者的鑿光伏案史》（小寫創意，2018）

46.《什麼都有書店》（吉竹伸介，王蘊潔譯，三采，2018）

47.《臺南青少年文學讀本：散文卷》（王建國編，蔚藍文化，2018）

48.《臺灣妖怪學就醬》（臺北地方異聞工作室，奇異果，2019）

49.《濁之蓮》（張紹中，註異文庫，2019）

50.《文。張照堂》（張照堂，影言社，2018）

51.《雌袋鼠》（飛鵬子，松鼠文化，2019）

52.《圈外編輯》（都築響一，黃鴻硯譯，臉譜，2018）

53.《想像力的革命：1960年代的烏托邦追尋》（張鐵志，印刻，2019）

54.《我在法國做圖畫書》（葉俊良，玉山社，2017）

55.《我和我追逐的垃圾車》（謝子凡，九歌，2019）

56.《國光的品牌學：一個傳統京劇團打造臺灣劇藝新美學之路》（張育華、陳淑英，時報，2019）

57.《十八羅漢圖：劇本及創作全紀錄》（王安祈、劉建幗，時報，2019）

58.《自己的房間》（Virginia Woolf，張秀亞譯，天培，2018）

59.《我們種字，你收書：《文訊》編輯檯的故事2》（封德屏，爾雅，2019）

60.《想把餘生的溫柔都給你》（不朽，悅知文化，2018）

61.《如果我十五歲：成長是組合的遊戲》（郝明義，網路與書，2018）

62.《眾神水族箱：禁錮之龍》（馬立、bloodjake、大獵蜥、TB Liu、旋翼鳥，海穹文化，2018）

63.《夜行性動物》（徐珮芬，啟明，2019）

64.《等路》（洪明道，九歌，2018）

生活社會系列

65.《留聲年代：電影、文學、老唱片》（李志銘，南方家園，2018）

66.《台灣史不胡說：30個關鍵詞看懂日治》（蔡蕙頻，玉山社，2019）

67.《鳳梨罐頭的黃金年代》（王御風、黃于津，玉山社，2019）

68.《蔬食常備菜：168 道安之茹素的一日三餐提案》（黎慧珠，悅知文化，2019）

69.《日日三餐，早‧午‧晚：葉怡蘭的20年廚事手記》（葉怡蘭，寫樂文化，2018）

70.《懶得教，這麼辦：培養獨立自主的全自動孩子，百善惜為先的教育筆記》（盧駿逸，遠流，2018）

71.《偽公務員的菜鳥日記》（屋裡寶寶，聯經出版公司，2018）

72.《冷戰光影：地緣政治下的香港電影審查史》（李淑敏，鄺健銘譯，季風帶，2019）

73.《變天之後：馬來西亞民主進程的懸念》（鄺健銘編，季風帶，2019）

74.《跳舞的熊》（Witold Szabłowski，林蔚昀譯，衛城，2018）

75.《民主國家如何死亡：歷史所揭示的我們的未來》（Steven Levitsky & Daniel Ziblatt，李建興譯，時報，2019）

總統蔡英文水準書局購19本書 購書短片發臉書貼文分享

蔡總統於2月15日發表臉書貼文短片，以行動購書支持台北國際書展。 （圖／翻攝自臉書「蔡英文 Tsai Ing-wen」貼文照片） 分享 facebook

蔡總統於2/15公布在水準書店購入的19本新書。 （圖／翻攝自總統蔡英文Instagram帳號「tsai_ingwen」貼文照片） 分享 facebook

去年2018年總統蔡英文在書展現場選購不少好書，可惜今年無法親臨，不過蔡總統也沒忘了採購新書，2月15日臉書發文，釋出一部前往「全台最便宜的書店」水準書局購書影片，用行動力挺購書，並響應閱讀盛會，並且列出本次購買19本好書，提供給大家參考：

01.《82年生的金智英》（漫遊者出版，趙南柱作，尹嘉玄譯）

02.《最黑暗的時刻》（八旗出版，安東尼‧麥卡騰作，區立遠譯）

03.《亞歷山大的征服與神話》（八旗出版， 森谷公俊作，黃鈺晴譯）

04.《地中海世界與羅馬帝國》（八旗出版， 本村凌二作，廖怡錚譯）

05.《絲路、遊牧民與唐帝國》（八旗出版，森安孝夫作，張雅婷譯）

06.《亦近亦遠的東南亞》（八旗出版，石澤良昭作，林佩欣譯）

07.《印加與西班牙的交錯》（八旗出版，林俊雄作，陳心慧譯）

08.《東印度公司與亞洲的海洋》（八旗出版，羽田正作，林詠純譯）

09.《大清帝國與中華的混迷》（八旗出版，平野聰作，林琪禎譯）

10.《大日本．滿洲帝國的遺產》（八旗出版，姜尚中、玄武岩作，李雨青譯）

11.《從蒙古到大清：遊牧帝國的崛起與承續》（台灣商務印書館出版，

岡田英弘作，陳心慧、羅盛吉譯）

12.《新加坡史》（台灣商務印書館出版，陳鴻瑜作）

13.《泰國史》（台灣商務印書館出版，陳鴻瑜作）

14.《寮國史》（台灣商務印書館出版，陳鴻瑜作）

15.《緬甸史》（台灣商務印書館出版，陳鴻瑜作）

16.《新韓國人：從稻田躍進矽谷的現代奇蹟創造者》（聯經出版，麥可‧布林作，方祖芳譯）

17.《看韓國宮廷劇十倍樂趣！朝鮮王朝的歷史解謎》（遠足出版，康熙奉作，游韻馨譯）

18.《看韓國宮廷劇十倍樂趣！朝鮮王朝的衣食住解謎》（遠足出版，康熙奉作，游韻馨譯）

19.《帝國暮色：鴉片戰爭與中國最後盛世的終結》（衛城出版，史蒂芬．普拉特作，黃中憲譯）

2月16日行政院院長(前排左二)在文化部部長鄭麗君(前排左三)的陪同下參觀2019台北國際書展。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

行政院院長蘇貞昌走訪書展選購20本好書 其中不忘幫孫女買繪本

2月16日行政院院長蘇貞昌以身作則，親自走訪書展，也現場選購17種，共計20本好書。選購書單中，不僅支持臺灣原創作家，更不忘幫孫女選購繪本。蘇院長的私房書單如下：

01.《我們的帽子(精裝)》(聯經出版，高樓方子作，蘇懿禎譯)

02.《大人的物理學：從自然哲學到暗物質之謎(平裝)》(聯經出版，安‧魯尼作)

譯者蔡承志

03.《台灣最美的地方：國家公園地圖》(聯經出版，陳又凌作)

04.《為社會而設計(平裝)》(聯經出版，奈傑爾・懷特里作，游萬來、楊敏英、李盈盈譯)

05.《Drawdown 反轉地球暖化100招》(聯經出版，保羅‧霍肯作，劉品均譯，保羅‧霍肯繪)

06.《看見龍山寺(精裝)》(聯經出版，許育榮作)

07.《楚亡：從項羽到韓信(平裝)》(聯經出版，李開元作)

08.《三國演義(新版)(平裝)》(聯經出版，羅貫中作)

09.《水滸傳(上下冊)》(聯經出版，施耐庵作)

10.《終戰那一天：臺灣戰爭世代的故事》(讀書共和國/衛城出版，蘇碩斌等人作)

11.《億萬年尺度的臺灣：從地質公園追出島嶼身世》(讀書共和國/衛城出版，林書帆等人作)

12.《廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們》(讀書共和國/衛城出版，李雪莉,、簡永達、余志偉作)

13.《我們的島：臺灣三十年環境變遷全紀錄》(讀書共和國/衛城出版，柯金源作)

14.《克雷的橋(平裝)》(讀書共和國/木馬文化，馬格斯‧朱薩克作，馬新嵐譯)

15.《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人》(讀書共和國/衛城出版，呂蒼一等人作)

16.《美國的反智傳統：宗教、民主、商業與教育如何形塑美國人對知識的態度？》(讀書共和國/八旗文化，理察．霍夫士達特作，陳思賢譯)

17.《九藏喵窩角色故事繪本(三本)》(九藏喵窩，九藏喵窩作)

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