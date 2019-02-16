台北書展／不怕被討厭、評價 岸見一郎教你變得更有價值

全球銷量百萬冊以上的暢銷書《被討厭的勇氣》，屢屢登上各大書局心理學暢銷書排行榜，日本作家岸見一郎於本週五(2/15)特地來台參與台北國際書展的書迷見面，並教導讀者用正面思考的方式，不去害怕他人對自己的評價，希望跟書迷面對面相談，為他們解答人生的困惑。

《被討厭的勇氣》暢銷作家岸見一郎來台參與舉辦講座。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

提到《被討厭的勇氣》，岸見一郎指出，並不是教大家孤獨，而是別怕被討厭。若周遭有人討厭你，就是代表自己還活得很自由。岸見一郎說，他的兒子曾經問他：「你很擔心被人討厭嗎？」這句話讓他開始深思：如果我害怕這件事情發生的話，我就無法活出自己的人生。

如何不害怕被人討厭，或被別人評價呢？岸見一郎說：「別人對你的評價，對你個人價值沒有影響，只要如實做自己，就是阿德勒學派的精神。」也只有在覺得自己有價值時，就會產生勇氣，代表喜歡現階段的自己。若討厭現在的自己，就會無法改變現況，無法變幸福。這種消極、負面想法的人，無法馬上轉變心境，因此，必須立刻接納現在的自己，必須喜歡現在的自己，相信自己是被賦予的人，進而產生自我存在價值。

岸見一郎教導讀者用正面思考的方式，自己也相當直率。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

另外，岸見一郎也提到人際關係的勇氣。他說，在這個社會上，人類並非單獨的個體，只要和人就會有瓜葛，就會產生摩擦。害怕受到傷害的人，因為無法面對他人的埋怨、憎恨和背叛，也會沒有勇氣。沒有勇氣的人，也因為害怕受到傷害，面對喜歡的人不去告白，什麼事也不會發生。岸見一郎強調，人類一切的煩惱都來自於人際關係，幸福跟喜悅也是來自人際關係，若自認沒有價值，不願意進入人際關係，也不會有任何幸福跟喜悅。

岸見一郎提出兩點將自己變有價值的方法，第一項是正向思考，將自己的缺點想成優點，你就能漸漸喜歡自己，並提醒自己，我的存在並非全然無所用處，不必在意別人的言行，以及對你片面的論斷。第二項是把自己想成有價值的人，是一個願意付出的人，有用處能派上用場的人，相信自己的存在本身就是一個貢獻。岸見一郎甚至以孫女為例，年紀尚小什麼都不會做，但對大人而言，他的存在就是一種貢獻了。

岸見一郎的書迷年齡層面相當廣泛，不少年輕人也是死忠的粉絲。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

談到愛，岸見一郎指出，不要只想著如何被愛，而是要先去愛別人，也別期待別人來關愛自己，只要如實做自己就好。當你具備貢獻感時，你就會產生價值。岸見一郎認為，人際關係之所以出現阻礙，是因為你去干擾他人的課題，干涉他的人生。若要改善人際關係，試著不要用情緒化的字眼，先跟對方說感謝你的存在。人跟人之間的關係，都應該是平等的橫向關係。

正向思考大全，教你變得更有價值

書名：《被討厭的勇氣》作者：岸見一郎、古賀史健譯者：葉小燕出版社：究竟出版(圓神)出版日期：2014年10月30日 分享 facebook

書籍簡介：

★日本亞馬遜年度冠軍書，連續300天長踞暢銷榜，街頭巷尾人手一冊！

★榮獲日本2014年商業書大賞第三名，作者古賀史健榮獲評審特別獎！

★獲選《經理人》雜誌2014年4月商管選書。

★戴爾．卡內基：「阿德勒是畢生研究人類及其潛力的偉大心理學家！」

所謂的自由，就是被別人討厭。

有人討厭你，正是你行使自由、依照自己的生活方針過日子的標記。

為什麼人們一直無法改變？

為什麼自卑感總是揮之不去？

為什麼我們總是活在別人的期待之下？

為什麼現在無法真實感受到幸福？

或許是因為，我們缺少了被別人討厭的勇氣！

岸見一郎最新戀愛教科書

書名：《為愛徬徨的勇氣》作者：岸見一郎譯者：葉小燕出版社：究竟出版(圓神)出版日期：2018年10月01日 分享 facebook

書籍簡介：

★《被討厭的勇氣》作者岸見一郎的戀愛教科書，闡述愛的本質與技巧，希望不論是有愛想愛或正在愛的人們，都能好好愛。

★從哲學與阿德勒心理學的角度出發，不只取暖討拍，還要當你溫柔堅定的靠山！

★肆一｜作家、律師娘（林靜如）｜作家、瑪那熊｜諮商心理師／戀愛教練、陳志恆｜諮商心理師／作家 有愛推薦

愛是一種能力，也是一項技術；唯有具備勇氣的人，才能實現愛。

愛，不單是情感問題，更是人際關係的問題。可以徬徨猶豫，也需要思考學習，並用勇氣獲得真正的幸福。

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