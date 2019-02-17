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台北書展／１３年磨一劍　《偷書賊》朱薩克來台發表新書

2019-02-17 15:00台北國際書展

睽違了整整13年，《偷書賊澳洲作家馬格斯．朱薩克，終於推出最新力作《克雷的橋》！台北國際書展第五天(2/16)，特地邀來這位重量級暢銷作家，於主題廣場與苦心期盼的書迷們相見歡，並分享創作中的心路歷程，看見台下爆滿的書迷們，朱薩克又驚又喜，逗趣的說「謝謝各位在禮拜六前來，要是在澳洲的話這邊根本不會有人！」

睽違13年，《偷書賊》澳洲作家馬格斯．朱薩克，終於推出最新力作《克雷的橋》，並來...
睽違13年，《偷書賊》澳洲作家馬格斯．朱薩克，終於推出最新力作《克雷的橋》，並來台舉辦發表會！ （圖／台北國際書展基金會　提供）
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《克雷的橋》故事環繞著五個感情很好的兄弟，雖然經歷母親因癌症過世、爸爸不告而別等悲劇，老四克雷還是想用石頭造一座橋，最後慢慢找回了家族的故事。「這本書裡面充滿愛，故事中五位兄弟、五隻寵物，一起歡笑一起打架，充滿家庭歡笑、溫暖的感覺。」有趣的是，這五隻寵物各自都以希臘歷史人物命名，像是叫做「阿基里斯」的驢子、叫「阿格門農」的金魚..等等，「在澳洲以希臘神話人物為寵物命名很荒唐，但在故事中實現很有趣！」

朱薩克大讚台灣讀者，讀書的方法很特別，也不怕接受挑戰。 （圖／台北國際書展基金會...
朱薩克大讚台灣讀者，讀書的方法很特別，也不怕接受挑戰。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
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就如同《偷書賊》以納粹德國等歷史作為故事背景，《克雷的橋》當中也暗藏不少歷史的伏筆，像是《偷書賊》的媽媽從東歐一路移民到澳洲，除了是取材自朱薩克自己的父母以外，也很像《伊利亞德》中描述出走的旅程。他表示「我的書中充滿現代社會英雄式的旅程，這樣的旅程定義他們是怎樣的人。」朱薩克在發表會上也大讚台灣讀者，「謝謝台灣的讀者，你們讀書的方法很特別，總是讀得很深，不怕接受挑戰。」同時也保證大家決不會對新作感到失望，「就像這座橋是克雷造的，是用生命去造的，同時這本書也是用我的血、淚和內臟去完成的書。」

會後朱薩克還親切的替書迷朋友簽名、合影，讓書展現場排起長長人龍，錯過這場新書發表會的朋友也別捶心肝，書展最後一天，朱薩克將會在藍沙龍再舉辦一場對談，書迷朋友們千萬別再錯過！


台北國際書展澳洲偷書賊

台北國際書展

台北國際書展將透過更豐富的內容，彰顯台灣出版界魅力與實力：對外，具現台灣為華文出版樞紐的策略地位，以吸引期望開拓華文市場的全球出版人參與；對內，多層次的鋪陳台灣出版風貌，從文學／非文學、童 書、動漫等類型，到文字、圖像、聲音等形式，蒐羅紙本到數位等載體，持續打造最具文化視野的形象與口碑。

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