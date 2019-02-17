台北書展／１３年磨一劍 《偷書賊》朱薩克來台發表新書

睽違了整整13年，《偷書賊》澳洲作家馬格斯．朱薩克，終於推出最新力作《克雷的橋》！台北國際書展第五天(2/16)，特地邀來這位重量級暢銷作家，於主題廣場與苦心期盼的書迷們相見歡，並分享創作中的心路歷程，看見台下爆滿的書迷們，朱薩克又驚又喜，逗趣的說「謝謝各位在禮拜六前來，要是在澳洲的話這邊根本不會有人！」

睽違13年，《偷書賊》澳洲作家馬格斯．朱薩克，終於推出最新力作《克雷的橋》，並來台舉辦發表會！ （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

《克雷的橋》故事環繞著五個感情很好的兄弟，雖然經歷母親因癌症過世、爸爸不告而別等悲劇，老四克雷還是想用石頭造一座橋，最後慢慢找回了家族的故事。「這本書裡面充滿愛，故事中五位兄弟、五隻寵物，一起歡笑一起打架，充滿家庭歡笑、溫暖的感覺。」有趣的是，這五隻寵物各自都以希臘歷史人物命名，像是叫做「阿基里斯」的驢子、叫「阿格門農」的金魚..等等，「在澳洲以希臘神話人物為寵物命名很荒唐，但在故事中實現很有趣！」

朱薩克大讚台灣讀者，讀書的方法很特別，也不怕接受挑戰。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

就如同《偷書賊》以納粹德國等歷史作為故事背景，《克雷的橋》當中也暗藏不少歷史的伏筆，像是《偷書賊》的媽媽從東歐一路移民到澳洲，除了是取材自朱薩克自己的父母以外，也很像《伊利亞德》中描述出走的旅程。他表示「我的書中充滿現代社會英雄式的旅程，這樣的旅程定義他們是怎樣的人。」朱薩克在發表會上也大讚台灣讀者，「謝謝台灣的讀者，你們讀書的方法很特別，總是讀得很深，不怕接受挑戰。」同時也保證大家決不會對新作感到失望，「就像這座橋是克雷造的，是用生命去造的，同時這本書也是用我的血、淚和內臟去完成的書。」

會後朱薩克還親切的替書迷朋友簽名、合影，讓書展現場排起長長人龍，錯過這場新書發表會的朋友也別捶心肝，書展最後一天，朱薩克將會在藍沙龍再舉辦一場對談，書迷朋友們千萬別再錯過！