台北書展／最會說故事的張嘉佳 邀劉若英座上賓

2019-02-17 13:00 聯合新聞網 台北國際書展



被譽為華人世界最會說故事的中國作家張嘉佳，繼暢銷書「從你的全世界路過」後，「雲邊有個小賣部」也在台灣上市。為宣傳新書，張嘉佳偕知名女歌手同時也是《後來的我們》導演劉若英（奶茶）在2月16日台北國際書展與大家見面。張嘉佳拿起麥克風便說：「第一次來台灣，因為怕沒人才帶了奶茶來。今天有這麼多人捧場，是我的榮幸。」

既文青又富才氣的張嘉佳，作品改編常締造數億票房佳績。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

近年已鮮少出現在公共場合的劉若英，這回不是在螢光幕，而是選在國際書展露臉。她提到，當時出了一本書想找嘉佳寫序，即使兩人素不相識，他還是很阿沙力，二話不說直接答應。既然這回張嘉佳要來台灣，她當然力挺！

說起張嘉佳，台灣民眾最印象深刻的就屬「從你的全世界路過」這本短篇小說集了。本書除了翻拍成同名電影「從你的全世界路過」外，其中一則故事「擺渡人」也在2016年翻拍成電影，張嘉佳更親自擔綱該片編劇和導演，由香港導演王家衛監製，影帝梁朝偉與知名影星金城武演出，成功締造數億票房佳績。

被譽為華人世界最會說故事的中國作家張嘉佳（左），與藝人劉若英在書展輕鬆對談。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

本次書展的重頭戲「雲邊有個小賣部」，更是繼「從你的全世界路過」張嘉佳的又一真摯作品。張嘉佳提到，「愛情和親情一樣重要，但我們不是時時刻刻需要愛情，而親情卻一直都在。」他希望這本書能對世界傳達一種善意，這是身為一個作家應該做的事。此外，劉若英亦隱藏不住她對此書的喜愛。她說：「如果這本書翻拍成電影，我一定要演王鶯鶯。」

新書發表會結束後，劉若英仍不忘打趣張嘉佳，「我看得出嘉佳很緊張，但台灣民眾可是很熱情的對不對！」聽到這裡，台下觀眾也以掌聲附和。大合照後，張嘉佳也親切的為粉絲簽書、合照，來者不拒。