台北書展／出書又打片 老蕭現身引發書展粉絲暴動

金曲歌王蕭敬騰近來主持、出書、拍電影樣樣來，現在仍持續發展事業下一春！除了將在二月底出版新書《不一樣》，主演的第一部電視劇《魂囚西門》也即將開播。台北國際書展在倒數第二天，邀請到他與《魂囚西門》的導演謝庭菡、小說原作者九色夫來到主題廣場舉辦對談講座，現場擠滿了大批蕭迷，要來一睹偶像風采！

近來主持、出書、拍電影樣樣來，蕭敬騰持續發展事業下一春！ （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

第一次擔綱電視劇男主角的蕭敬騰，飾演一名王牌心理諮詢師，客人卻不是人而是鬼！特別的是，從小有靈異體質的蕭敬騰，覺得最困難的部分竟是＂要如何裝作沒見過鬼＂，「以我自己的經驗，跟這部戲是相反的，我感覺到的時候不會像戲裡面的反應，所以我要揣摩從來沒看過（鬼）的反應。」

金曲歌王蕭敬騰首次擔任電視劇男主角，「心理諮詢師」架勢十足。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

雖然是電視劇新人，導演謝庭菡仍大讚老蕭在片場的表現，「因為我們跟時間賽跑壓力很大，老蕭很貼心還會逗現場工作人員開心，連NG也很好笑！」，至於那場NG戲，蕭敬騰說「那是一場非常崩潰的戲，我要面對一個鏡子，再對自己咆嘯、邊哭邊吼，其實只有一句話『因為我是心理師！』」老蕭說，那時不知怎麼樣了，直覺就講成『我是設計師』，一講完全場大笑，我自己也笑倒。繼續拍的時候，我又一直告誡別再講錯了，結果就講成『我是心心師』，又是一陣狂笑。然而遇到第4次就好了。因為大家餓了，要放飯。

《魂囚西門》原作者九色夫則自爆由於寫作很封閉，連蕭敬騰是誰都不知道，合作後覺得他像一匹狼，「他跟人相處是戴著項圈的，平常握在自己手上，他如果喜歡誰就把那個項圈交給那個人，這是他表現信任的一個方式。」精妙的譬喻讓老蕭當場點頭稱是。

人潮多到水洩不通，老蕭講座魅力果然不一樣。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

《不一樣》是老蕭透過與九色夫還有另一位心理諮商師對談的方式創作，藉此蕭敬騰鼓勵在場的各位多多去找心理諮商師，「我對看心理師一開始有點抗拒，但現在我覺得，每個人有空，都可以去對話，看看自己心裡的缺口、傷害在哪裡，把封閉在心裡很久沒說過的話說出來，是一種紓壓的方式。」

《不一樣》將在二月底正式上市，《魂囚西門》則是在2月16日晚上九點於公視、Netflix、MOD首播，支持老蕭的朋友不容錯過！

老蕭主演《魂囚西門》原著姊妹作

書名：《魂歸大稻埕》作者：九色夫出版社：商周出版／城邦出版日期：2018年03月09日 分享 facebook

書籍簡介：

活人有心病，留在陽世的孤魂竟也不能避免。

替鬼解心結、醫心病的超自然病歷檔案！

靈魂徘徊於過去及未來的接口， 而「他」正是那位站在接口的擺渡人，協助旅客決定要不要穿越它……

魏松言，一位在美國名利雙收的心理醫師，回台灣後拒絕大型醫療院所的邀請，窩在西門町一個老舊騎樓裡，自己開設心理諮詢診所，不料上門求診的病「人」寥寥無幾，診所差點面臨倒閉。

活人有心病，留在陽世的孤魂竟也不能避免，在發現自己能跟有緣的鬼魂溝通後，意外地開啟了幫「鬼魂」做心理輔導的諮商之路……