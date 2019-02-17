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台北書展／最ROCK的書展　五月天石頭搖滾現場

2019-02-17 10:00聯合新聞網 台北國際書展

台灣知名樂團五月天吉他手石頭驚喜現身書展！2019年台北國際書展在2月16日世貿一館主題廣場迎來重量級搖滾巨星：五月天石頭。現場萬人空巷，歌迷、書迷魚貫而入，只為一睹巨星丰采。

五月天吉他手石頭出書，現場分享他的最新散文創作書《因為留不住》。 （圖／台北國際...
五月天吉他手石頭出書，現場分享他的最新散文創作書《因為留不住》。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
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相較平常演出時吉他不離手，出現在書展的石頭，沒有帶上吉他，而是到現場分享他的最新散文創作書《因為留不住》。剛結束橫跨兩年的「人生無限公司」演唱會巡演，跑遍全球各大城市，場次多達一百二十二場，但石頭隨即馬不停蹄地推出新書。他利用上台前的空檔埋頭書寫，有很多關於家人、關於旅人、關於自己的心事。石頭提到，小時候的學校作文是他第一次書寫、第二次書寫是寫情書給喜歡的人，而加入五月天則是他的第三次書寫。因為音樂、因為五月天，所以創作的慾望更加強烈。

五月天石頭新書發表現場萬人空巷，歌迷、書迷魚貫而入，只為一睹巨星丰采。 （圖／台...
五月天石頭新書發表現場萬人空巷，歌迷、書迷魚貫而入，只為一睹巨星丰采。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
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石頭寫過《星空》、《如煙》、《倉頡》等膾炙人口的歌曲，談到音樂創作及文字創作的異同，他說：「創作音樂與寫作相似，但在寫作時我會希望能抽象一點，就像音樂一樣。不過最重要的是，不管是創作音樂還是寫作，兩者的節奏感都非常重要。」然而，不同於處女作《末日備忘錄》，這次的內容除了散文外，虛實交錯的小說及閩南語也是石頭的一大突破。

石頭簽書會在時報出版攤位熱鬧展開，創下了今年台北國際書展的人數紀錄。 （圖／台北...
石頭簽書會在時報出版攤位熱鬧展開，創下了今年台北國際書展的人數紀錄。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
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《因為留不住》新書發表會結束後，簽書會也在時報出版的攤位熱鬧展開。時報出版暨書展基金會董事長趙政岷說：「這場發表會，創下了今年台北國際書展的人數紀錄。甚至因為石頭的關係，行政院院長蘇爭昌都改了參觀路線。」全場哄堂大笑。


因為留不住

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作者：石頭

出版社：時報出版

出版日期：2019年01月11日

書籍簡介：

五月天石頭個人全新散文、全彩圖文力作

樂音稍歇，聆聽文字的奇幻律動

跟隨著五月天每一場巡演留下感性的足跡

這是屬於　石頭　的溫柔

對石頭而言，

音樂是一種語言，寫字也是；

音樂是一種感情，寫字也是；

音樂是一種人生，寫字也是。

五月天的石頭，除了天團吉他手這個身分，最為他珍視的，是在音符與樂器之外，還擁有另外一種獨特的呼吸方式，那也是他獨特的靈魂養成方式——書寫。



書寫台北國際書展時報出版行政院文創

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