台北書展／知音難尋 白先勇與奚淞的一甲子友誼

2019-02-17 00:25 聯合新聞網 台北國際書展



好友難找，知音更難尋！對白先勇和奚淞這對相識超過五十年的摯友，難得同台暢談兩人相識過程。2019台北國際書展主題廣場，2月16日特請來台灣文學大師白先勇與藝術家奚淞，以「追憶我們的似水年華」為演講主題，暢談兩人的創作歷程與相識過程。

白先勇（右）和奚淞相識超過五十年，難得同台暢談兩人相識過程。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

白先勇及奚淞，兩人認識已超過五十年。在這五十年內，奚淞表示，他們也許沒有頻繁見面，可是這五十年的友誼，無論在天涯海角，總會聯絡、碰面。

對談過程中，奚淞（左）說到兩人是因一本書才相識。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

「這是怎麼樣的緣份啊！」奚淞感嘆地說道。奚淞透過他研讀佛法多年的視角，回憶當年撰寫《封神榜裡的哪吒》過程。也因為這本書，兩人才會認識。白先勇提到，多年前他閱讀該書初稿時，覺得自己發現了一塊寶石。這樣的知音相惜，讓兩人一拍即合，也造就了這段快要一甲子的友誼。兩人用倒敘的方式，回顧當年的種種，猶如「追憶我們的似水年華」般。

白先勇的新書《八千里路雲和月》，講述父親白崇禧將軍的過往，書名取自岳飛的詞《滿江紅》。他提到，父親在台的日子裡，直至離世前都想回歸祖國。小時候，父親常唱這首歌給他聽，到了長大他才明白，這首詞的心境，正如同父親與岳飛一樣，有志不能伸的悲壯情誼。

白先勇以知音形容與奚淞的友誼。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

白先勇說，父親一路看著民國的誕生與存亡，見證民國當時抗戰的艱難和心酸。也許不少人對於白崇禧將軍，有諸多異議及誤解，他決定踏上父親曾經待過的每一個城市，追隨父親的腳步，道出真相。儘管父親不會再回來。

「若逢知音鑑賞，不惜遍唱陽春。」提及奚淞的白先勇，以知音形容兩人的友誼。兩位文壇耆老，從彼此創作起步時就相識，一直到了五十年後的今日，已然開始追憶當年，情誼卻不曾改變。

八千里路雲和月

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作者：白先勇

出版社：聯合文學

出版日期：2019-01-21

書籍簡介：

《樹猶如此》之後，白先勇最新散文集。《八千里路雲和月》這本集子收集了自二○○二年《樹猶如此》以來，白先勇所發表的各類散文篇章。「輯一：家國情懷」主要記述白先勇的父親母親並及那個憂患重重的時代；「輯二：記人物」則是記述深交多年，師友之間的情誼往來；「輯三：閱讀感懷」是這些年所撰寫的書評序文等。

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