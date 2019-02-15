台北書展／黃春明談教育 北漂歸屬及文學樣樣談

2019-02-15 20:00 聯合新聞網 台北國際書展



台灣國寶級作家黃春明，2月15日難得現身台北國際書展演講，現場擠滿書迷。黃春明老師是台灣當代重要的鄉土文學作家，這次受邀並以「教育與生活」為題，並且推崇台灣傳統女性，才有今日富庶的台灣。

黃春明老師談教育議題，發人省思。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

黃春明老師創作廣泛，作品跨各界領域，舉凡小說、戲劇、詩跟散文。黃春明老師飽經世故、擁有豐富的人生歷練，這次以「教育與生活」為題，希望藉由生活中的故事，要跟讀者談教育這件事。

黃春明老師是台灣當代重要的鄉土文學作家， （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

提及年輕人北漂議題，黃春明老師說他自己也是北漂一族，從宜蘭羅東漂到台北打拼，並且在台北落地生根後，組織家庭生下一個兒子。某天回到宜蘭老家後，四、五歲的兒子拉黃春明的褲腳，哭鬧著說：「爸爸，我要回家，我要回家。」黃老師才意識到，對他而言，踏回羅東家的大門就是回家啊！台北是他工作賺錢養家的地區，但對出生地在台北的兒子來說，他是陪爸爸回家了。隨著工作型態的轉移，青年人北漂到世界各地。雖然逢年過節家庭團聚，圍爐吃飯，但每人心中的家或許不盡相同，過年回家可能變成是責任。

台灣國寶級作家黃春明以「教育與生活」為題開講。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

黃春明老師慶幸自己經歷兩個時代，體驗過去貧窮的日子；享受現代物饒的豐沛。他懷念過往的台灣，那時重視家庭觀念，人跟人之間關係聯繫力強。同時他也盛讚台灣傳統女性的毅力，才能有如此富庶的台灣。

黃春明老師感嘆，文學上使用的「動詞」都變少了。過往台灣農業社會時期，稻米收割前有許多步驟跟看法動作，創造許多動詞來描述。但現在是電腦跟手機的時代，人類太重視物質生活，習慣所有東西都是用錢買，這世代的小孩已經鮮少自己動手做。教育跟生活密不可切，俯拾皆是，並非在學校裡聽課才稱教育。黃春明老師語調詼諧，肢體生動，整場座談會毫無冷場。

2019台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2019

展覽日期：2.12-17

展覽地點：台北世貿中心一館、三館

展覽時間：平日10:00-20:00；週五-週六10:00-22:00

2.12日專業日：世貿一館下午三點後，開放民眾購票入場

世貿三館，全面開放購票入場

天天星光夜 18歲以下憑證免費入場