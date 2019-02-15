台北書展／王宏哲的育兒經 簡單養出好教養

暢銷書《教養的秘密》作家王宏哲，在2月14日帶著愉悅的心情出席2019台北國際書展的講座。教父母帶領幼兒閱讀，有效提升「大腦智力」。王宏哲老師多年推廣孩童教育，被譽為「兒童發展教養專家」。這次於主題廣場的演講，吸引了許多爸爸媽媽帶著孩子前往，期望能啟蒙孩子的閱讀力。

暢銷親子專家王宏哲與父母暢談《教養的秘密》。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

孩子戒不掉奶嘴，怎麼辦？王宏哲透露，很多父母不明白孩子怕什麼，也苦惱「教都教不會」。他認為，透過繪本中的情節，孩子會自己找到辦法，不然只會變成「被教得沒有教進去，教人的一直在生氣」。

王宏哲在現場親授「說故事的訣竅」。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

提到幼兒安全感發展，王宏哲更指出，陪伴也要有方法。孩子可能會害怕剪頭髮、打針，這些事情長大了真的會好嗎？讓孩子從繪本學到生活，從繪本獲得「勇氣」。王宏哲在現場親授「說故事的訣竅」：說故事時，語氣要有轉折、情緒，吸引孩子的目光，不能只是平鋪直述。「我們不是講故事，而是在跟孩子談論這本書發生的事。」

王宏哲的演講，吸引許多爸爸媽媽帶著孩子前往，期望能啟蒙孩子的閱讀力。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

在這場以親子為主題的講座，吸引不少父母來聆聽。帶給台帶著兩個女兒前來的陳小姐坦言，常常在家跟孩子說故事，但都沒有效果。希望這次能學到一些王專家的秘訣，讓孩子體驗閱讀、享受閱讀。此次的講座分享，指導父母善用自身經驗，幫助孩子快樂成長。寫出最適合新時代父母的養育秘訣。

教養專家傾囊相授《教養的秘密》

書名：《教養的秘密：無效管教Out，科學育兒 In，兒童發展專家王宏哲的新世代教養術》作者：王宏哲繪者：瘋熊出版社：時報出版出版日期：2017年02月21日 分享 facebook

書籍簡介：

●35大教養秘密，超過100種的科學育兒妙招！

●50年來的傳統育兒迷思，一本書全部破解

●原來孩子心裡想的是這個，爸媽、阿公、阿嬤全都搞錯了

●30萬粉絲期待，最適合新世代父母的育兒秘笈

關於育兒與教養，新世代父母總有許多的迷思及焦慮，無論是百歲千歲派、狼爸虎媽派、極端教養派、親密育兒派……，都有不少追隨者。 但是世界上有多少人，就有多少種個性。孩子也是一樣。如果想要用一種方法，就要教育我們所有的下一代，那就是「逃卡派」（頭殼壞）。

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