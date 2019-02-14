台北書展／董啟章、駱以軍情人節大談「愛慾小說」

港台屢次獲獎的作家董啟章，睽違七年後踏上書展的紅毯。這次在情人節2019台北國際書展主題廣場的講座，董啟章帶來新書《愛妻》，與作家駱以軍一同討論身為作者的愛與慾、寫作的虛幻與真實。

董啟章（左）和駱以軍都是今年書展大獎小說獎得主。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

《愛妻》是作者董啟章「愛與慾三部曲」的最後一本，前面兩本分別為《神》、《心》。這三部曲，董啟章認為是他追求悟道的點點滴滴，也是創作小說的心路歷程。在寫《心》的時候，他研讀了佛教經典，也將其投射在作品中。

董啟章笑笑的說，自己悟性不夠，沒辦法開悟。在此之後，修習了莊子、道家的他，便創作了《神》這本書。那《愛妻》呢？董啟章思索了一下開口：「沒有特定的思想體系在背後，但可能是以基督教為輔吧？」在《愛妻》中，他探討了人的意識、自我的定義，是一本在人性與人工中穿梭，所誕生的作品。「我」是誰呢？是神嗎？是心嗎？根據基督教的看法，靈魂是不滅的。一連串的疑問下，董啟章將不同信仰融入到作品內。他認為，這不是為了說教，也不是洗腦。他希望能透過諸多視角剖析，找到更另類看待自己及世界的辦法。

董啟章（左）和駱以軍同台探討身為作者的愛與慾、寫作的虛幻與真實。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

駱以軍則分享自己與董啟章認識多年來的點點滴滴。他們一起出席過演講，也不時碰面。駱以軍認為，董啟章推出的這三本作品，代表自身曾走過的一段過程，就像迷霧中的森林。真實的模樣，怎麼樣都看不清。駱以軍更大方的與讀者分享，他對董啟章作品所記下的筆記。他深深的感受到，董啟章在寫作中，對「哀」的描述。他認為，在港台之中，能將哀痛寫得如此真實，無人能出其右。

董啟章對香港文壇的貢獻，從1992年直至今日從未停止。他對於女性、悲傷、時代的描述，更是無人能及。這套「愛與慾三部曲」，創作過程橫跨多年，在2019年迎來終曲。但對於董啟章來說，在實踐悟道之前的一切，都會使他持續創作。

董啟章和駱以軍兩人魅力無法擋，現場座無虛席。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

自我突破長篇小說《愛妻》

書名：《愛妻》作者：董啟章出版社：聯經出版事業公司出版時間：2018年06月25日 分享 facebook

有一天，如果我不在，你要如何記憶我？是留著我的身體？或者保存我的記憶？

這一天，如果你不在，我將進入你內裡，去分享你。

未來世界，精神與肉體的界線消解。

忠誠或背叛，不再取決於自由意志？

「愛」，還存在嗎？

「愛」是超然的本性，還是機器的運算？

人與人，能互相理解嗎？心靈，能彼此融合嗎？

因為「愛」，我思故你在？還是你想故我在？到底是我做夢遇見你，還是夢中的你想念我？

一個「愛妻」的故事，一個在現實與虛幻之間，精神與肉體的「背叛」和「出軌」。

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