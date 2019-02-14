親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2019台北國際書展
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
閱讀風向球
故事連載
閱讀專題
讀書人專欄
中小學生讀物選介

真愛試煉！全台「情侶禁地」大搜祕 行天宮也不行

高捷祝情人節快樂遭指盜圖 網爆轟小編坦承誤用道歉

台北書展／馬英九快閃書展　百位馬迷瘋簽名

2019-02-14 16:30台北國際書展

前總統馬英九為新書《八年執政回憶錄》現身台北國際書展。 （圖／台北國際書展基金會...
前總統馬英九為新書《八年執政回憶錄》現身台北國際書展。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
分享

近期頂著暢銷作家光環，在網路社群上掀起熱門話題的前總統馬英九，2月13日現身台北國際書展，於主題廣場舉辦《八年執政回憶錄》新書發表會，演講還沒開始，現場就已經被大批粉絲擠得水洩不通，手機、相機快門聲此起彼落！新書才剛上架，氣勢果然不同，據遠見天下表示，今日簽書會進行了超過一個半小時，現場簽名售出475本，另有現場訂購400本，共計售出875本。


前總統馬英九魅力非凡，新書發表人潮洶湧。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
前總統馬英九魅力非凡，新書發表人潮洶湧。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
分享

為了與粉絲們相見歡，馬英九特地換上了與書封面穿著一樣的軍綠色夾克，他坦言出書之後，簽書成為一份很重要的工作，目前已經累積簽到了多達七千六百多本書，還開玩笑說「現在手臂已經異常的強壯！」

馬英九表示，寫這本書最主要有三個目標：見證歷史、分享經驗、反省檢討，所以任內的大事件包含：馬王政爭、馬習會的過程都有收錄其中，而他也介紹這本書的幕後功臣－前總統府副秘書長蕭旭岑，由他主筆、馬英九口述，讓這部作品得以順利完成。

前總統馬英九簽書會現場。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
前總統馬英九簽書會現場。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
分享

講到這，馬英九以幽默的口吻表示，「有人質疑用自己的幕僚寫自傳，會不會不夠客觀？大家別擔心，他在當記者的時候偶爾也會修理我。」馬上引來現場哄堂大笑。演講結束後，書迷們引頸期盼的簽書會，當場排起超過三百人，在書展裡頭形成一條長長的人龍，真的讓人見識到前總統的魅力無法擋。

出版商也看準商機推出相關活動，十點前一百名拿到號碼牌的民眾就可拿到限量中華民國圍巾、一次購買多本還送福卡與家訓書簽的消息一出，立刻掀起馬迷們一陣瘋狂。一位民眾郭先生甚至一早就跟公司請假，跑來搶拿號碼牌，下午更迫不急待來簽書，就是為了親炙偶像一面。

台北書展基金會董事長趙政岷（右）成頭號粉絲與前總統馬英九合影照。 （圖／台北國際...
台北書展基金會董事長趙政岷（右）成頭號粉絲與前總統馬英九合影照。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
分享

馬前總統並於簽書會後，參觀了德國主題國、時報出版社，喜歡看書的馬前總統並特地到書展今年的焦點金庸茶館參觀，由策展人黃秀慧導覽，除介紹回目圖，還看到展館自己於1998年在台北舉行的射鵰英雄宴，於武林盟主金庸的號召下，馬英九、陳水扁、王建煊三位台北市候選人同桌共宴的照片，覺得特別有趣，並接受金庸館致贈《紙醉金迷：金庸武俠大系》。


前總統 馬英九 首本執政回憶錄

書名：《八年執政回憶錄（馬英九口述）》作者：蕭旭岑出版社：天下文化出...
書名：《八年執政回憶錄（馬英九口述）
作者：蕭旭岑
出版社：天下文化
出版日期：2018年12月20日
分享

《八年執政回憶錄》不只是馬英九任職中華民國兩屆總統的回憶與反省，更是臺灣第一本「總統八年執政」的完整闡述：

●兩岸領導人相隔66年再見的「馬習會」

●東海和平倡議、南海和平倡議

●活路外交，以及臺日、臺菲漁業協議

●金融海嘯、八八水災、太陽花學運

●與前後期李登輝、陳水扁、蔡英文總統的互動

●未竟之志與中華民國的未來




馬英九金庸台北國際書展天下文化

台北國際書展

台北國際書展將透過更豐富的內容，彰顯台灣出版界魅力與實力：對外，具現台灣為華文出版樞紐的策略地位，以吸引期望開拓華文市場的全球出版人參與；對內，多層次的鋪陳台灣出版風貌，從文學／非文學、童 書、動漫等類型，到文字、圖像、聲音等形式，蒐羅紙本到數位等載體，持續打造最具文化視野的形象與口碑。

相關新聞

2019台北書展開跑 電子書城獨享優惠、10萬本小說讀好讀滿

2019-02-13 12:17

台北書展／神雕俠侶60年　謝金魚、祁立峰憶金庸

2019-02-14 12:19

70詩人寫新北 台北書展看得到

2019-02-13 23:46

故宮書展開學堂 參加孔子隨堂考可獲皇帝贈品

2019-02-13 00:36

台北書展／怪怪所長現身！最冷知識在書展

2019-02-14 15:30

台北書展／數位主題館酷體驗　國小生High翻天

2019-02-14 14:38

台北書展 陳建仁書單 從三國到好老公

2019-02-13 00:44

台北書展 金庸墨寶藏玄機

2019-02-12 14:17

台北國際書展登場 前150位享書香早餐

2019-02-11 23:58

台北國際書展登場 金庸茶館上黃蓉手路菜

2019-02-11 21:45

台北書展／一館沙龍節目總覽表

2019-02-11 20:00

國際書展將開幕 德國館主打每日閱讀

2019-02-11 19:06

台北書展／台灣角色品牌授權館　扭蛋機超吸睛

2019-02-11 18:00

台北書展／青年創意出版區　不做大事，只做小誌

2019-02-11 17:30

台北國際書展明起6天 線上書城同步推銅板價看到飽

2019-02-11 17:07

台北書展／數位出版主題館　AR與APP超時空體驗

2019-02-11 17:00

台北書展／世貿三館　童書手作區

2019-02-11 16:30

台北書展／臺灣文學館　歡迎漫遊文學星空

2019-02-11 16:00

國際書展明開幕 鄭麗君推薦5本台灣好書

2019-02-11 13:02

三民書局／多元書種任你挑　書展期間最低３５折起

2019-02-04 16:00

聯合文學／上百種書與大師講座　重磅回歸書展　

2019-02-01 15:00

台北書展／世貿三館　優良讀物主題館

2019-01-30 16:00

台北書展／幻境漫遊　各館爭鳴

2019-01-30 15:00

台北國際書展 金庸茶館報到

2019-01-23 00:21

台北書展／書展大獎暨金蝶獎得獎公布　共享榮耀

2019-01-21 09:40

「2019台北國際書展」動態專區 廣召讀書人、分享閱讀事

2019-01-19 16:00

台北書展／特邀19位來臺國際作家簡介與活動

2019-01-18 16:00

台北書展／德國故事　讀書正好（下）

2019-01-18 11:00

台北書展／德國故事　讀書正好（中）

2019-01-18 10:30

台北書展／德國故事　讀書正好（上）

2019-01-18 10:00
看更多

熱門文章

王鼎鈞／不管你怎麼說

2019-02-14 06:25

蔣亞妮／不在路上

2019-02-14 06:34

WEI／長輩的禮物

2019-02-14 06:00

【青春名人堂】石芳瑜／情人節番外篇

2019-02-14 06:00

楊璧華／相框內的危機

2019-02-14 06:00

【回音壁】范葵／黃君翁的晚餐

2019-02-14 06:32

台北書展／神雕俠侶60年　謝金魚、祁立峰憶金庸

2019-02-14 12:19

【這個職業有祕密‧實境遊戲設計師篇】陳小悅／我在實境遊戲工作室裡的日常

2019-02-14 06:00

【慢慢讀，詩】綠蒂／我與你

2019-02-14 06:31

70詩人寫新北 台北書展看得到

2019-02-13 23:46

法插畫家佩姬．尼勒 周五起簽書會

2019-02-14 00:23

台北書展／數位主題館酷體驗　國小生High翻天

2019-02-14 14:38

台北書展／怪怪所長現身！最冷知識在書展

2019-02-14 15:30

大提琴女神 奏蕭邦訴愛

2019-02-14 00:10

台北書展／馬英九快閃書展　百位馬迷瘋簽名

2019-02-14 16:30
看更多

留言

Top