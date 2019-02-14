台北書展／馬英九快閃書展 百位馬迷瘋簽名

前總統馬英九為新書《八年執政回憶錄》現身台北國際書展。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

近期頂著暢銷作家光環，在網路社群上掀起熱門話題的前總統馬英九，2月13日現身台北國際書展，於主題廣場舉辦《八年執政回憶錄》新書發表會，演講還沒開始，現場就已經被大批粉絲擠得水洩不通，手機、相機快門聲此起彼落！新書才剛上架，氣勢果然不同，據遠見天下表示，今日簽書會進行了超過一個半小時，現場簽名售出475本，另有現場訂購400本，共計售出875本。

前總統馬英九魅力非凡，新書發表人潮洶湧。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

為了與粉絲們相見歡，馬英九特地換上了與書封面穿著一樣的軍綠色夾克，他坦言出書之後，簽書成為一份很重要的工作，目前已經累積簽到了多達七千六百多本書，還開玩笑說「現在手臂已經異常的強壯！」

馬英九表示，寫這本書最主要有三個目標：見證歷史、分享經驗、反省檢討，所以任內的大事件包含：馬王政爭、馬習會的過程都有收錄其中，而他也介紹這本書的幕後功臣－前總統府副秘書長蕭旭岑，由他主筆、馬英九口述，讓這部作品得以順利完成。

前總統馬英九簽書會現場。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

講到這，馬英九以幽默的口吻表示，「有人質疑用自己的幕僚寫自傳，會不會不夠客觀？大家別擔心，他在當記者的時候偶爾也會修理我。」馬上引來現場哄堂大笑。演講結束後，書迷們引頸期盼的簽書會，當場排起超過三百人，在書展裡頭形成一條長長的人龍，真的讓人見識到前總統的魅力無法擋。

出版商也看準商機推出相關活動，十點前一百名拿到號碼牌的民眾就可拿到限量中華民國圍巾、一次購買多本還送福卡與家訓書簽的消息一出，立刻掀起馬迷們一陣瘋狂。一位民眾郭先生甚至一早就跟公司請假，跑來搶拿號碼牌，下午更迫不急待來簽書，就是為了親炙偶像一面。

台北書展基金會董事長趙政岷（右）成頭號粉絲與前總統馬英九合影照。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

馬前總統並於簽書會後，參觀了德國主題國、時報出版社，喜歡看書的馬前總統並特地到書展今年的焦點金庸茶館參觀，由策展人黃秀慧導覽，除介紹回目圖，還看到展館自己於1998年在台北舉行的射鵰英雄宴，於武林盟主金庸的號召下，馬英九、陳水扁、王建煊三位台北市候選人同桌共宴的照片，覺得特別有趣，並接受金庸館致贈《紙醉金迷：金庸武俠大系》。

前總統 馬英九 首本執政回憶錄

書名：《八年執政回憶錄（馬英九口述）》作者：蕭旭岑出版社：天下文化出版日期：2018年12月20日 分享 facebook

《八年執政回憶錄》不只是馬英九任職中華民國兩屆總統的回憶與反省，更是臺灣第一本「總統八年執政」的完整闡述：

●兩岸領導人相隔66年再見的「馬習會」

●東海和平倡議、南海和平倡議

●活路外交，以及臺日、臺菲漁業協議

●金融海嘯、八八水災、太陽花學運

●與前後期李登輝、陳水扁、蔡英文總統的互動

●未竟之志與中華民國的未來