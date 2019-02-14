台北書展／數位主題館酷體驗 國小生High翻天

2019-02-14 14:38 聯合新聞網 台北國際書展



數位主題館首批由新莊思賢國小參與體驗，同學們擠爆現場，看到機器人Ayuda推薦大家好書，High到不行。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

2019台北國際書展引領科技閱讀新潮流。今年在「開學趣書展」體驗活動中，昨日（2/13）首批安排新莊思賢國小師生體驗數位主題館，當看到了機器人Ayuda推薦大家好書，還可以探索「雪花」的奧秘，體驗創新閱讀的超酷玩法，同學們都High到不行。

英閱機器人可愛造型，還可體驗創新閱讀的超酷玩法。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

一大早，新莊思賢國小的孩子們便列隊前往數位主題館，首先迎接他們的是機器人Ayuda。Ayuda是一款服務型機器人，提供導航、人臉辨識、語音交談的功能。這次在書展，它也不遑多讓的提出它的個人書單給各位參考。大家可與它進行拍照、對話等互動，孩子們群聚在Ayuda前面，感到好奇且新鮮。 接著，一旁的「雪花實驗室」，帶領學子使用數位結合閱讀的方式，探索未知。在這裏，使用桌上的互動立體書搭配APP軟體，可浮空投影、搭配AR，彷彿親眼見到雪花飄落，也可搭配「數位顯微鏡」細細觀察雪花型態。新科技結合傳統書本，不但能啟發大小朋友對閱讀的喜愛、追求對知識的好奇心，進一步達成超現實的觀感體驗。思賢國小的學子參與踴躍，與機器人合照完便前去觀賞浮空投影，有不少孩子覺得「很新奇」、「沒想到可以這樣看書」。

「雪花實驗室」彷彿親眼見到雪花飄落。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

現場還有台灣現階段專為閱讀開發的「電子書閱讀器」展示包含Readmoo、樂天Kobo等閱讀器，同時展出台灣「台灣蛙類圖鑑」APP，為貓頭鷹出版社所開發，共收錄全台灣蛙類共6科36種的辨識資訊、叫聲，並且有野外調查蛙類的紀錄功能。以虛擬的時空、真實的體驗，展現出人與書、閱讀與機器的多元互動觀點。

書展執行長王秀銀表示，這類的數位體驗望能持續進行，帶領孩童透過闖關的方式，一步一步愛上閱讀。在未來，閱讀不再如此侷限，能有更多選擇。如若能讓大家秉持一顆好閱讀的心，那就是書展的初衷。

2019台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2019

展覽日期：2.12-17

展覽地點：台北世貿中心一館、三館

展覽時間：平日10:00-20:00；週五-週六10:00-22:00

2.12日專業日：世貿一館下午三點後，開放民眾購票入場

世貿三館，全面開放購票入場

天天星光夜 18歲以下憑證免費入場