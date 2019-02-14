親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2019台北國際書展
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
閱讀風向球
故事連載
閱讀專題
讀書人專欄
中小學生讀物選介

獨／全亞洲第一…愛滋患者器官互捐上路 6患者正等候

大年初一臉書嗆殺蔡英文 警疑大陸人士所為

台北書展／數位主題館酷體驗　國小生High翻天

2019-02-14 14:38聯合新聞網 台北國際書展

數位主題館首批由新莊思賢國小參與體驗，同學們擠爆現場，看到機器人Ayuda推薦大...
數位主題館首批由新莊思賢國小參與體驗，同學們擠爆現場，看到機器人Ayuda推薦大家好書，High到不行。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
分享

2019台北國際書展引領科技閱讀新潮流。今年在「開學趣書展」體驗活動中，昨日（2/13）首批安排新莊思賢國小師生體驗數位主題館，當看到了機器人Ayuda推薦大家好書，還可以探索「雪花」的奧秘，體驗創新閱讀的超酷玩法，同學們都High到不行。

英閱機器人可愛造型，還可體驗創新閱讀的超酷玩法。 （圖／台北國際書展基金會　提供...
英閱機器人可愛造型，還可體驗創新閱讀的超酷玩法。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
分享

一大早，新莊思賢國小的孩子們便列隊前往數位主題館，首先迎接他們的是機器人Ayuda。Ayuda是一款服務型機器人，提供導航、人臉辨識、語音交談的功能。這次在書展，它也不遑多讓的提出它的個人書單給各位參考。大家可與它進行拍照、對話等互動，孩子們群聚在Ayuda前面，感到好奇且新鮮。 接著，一旁的「雪花實驗室」，帶領學子使用數位結合閱讀的方式，探索未知。在這裏，使用桌上的互動立體書搭配APP軟體，可浮空投影、搭配AR，彷彿親眼見到雪花飄落，也可搭配「數位顯微鏡」細細觀察雪花型態。新科技結合傳統書本，不但能啟發大小朋友對閱讀的喜愛、追求對知識的好奇心，進一步達成超現實的觀感體驗。思賢國小的學子參與踴躍，與機器人合照完便前去觀賞浮空投影，有不少孩子覺得「很新奇」、「沒想到可以這樣看書」。

「雪花實驗室」彷彿親眼見到雪花飄落。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
「雪花實驗室」彷彿親眼見到雪花飄落。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
分享

現場還有台灣現階段專為閱讀開發的「電子書閱讀器」展示包含Readmoo、樂天Kobo等閱讀器，同時展出台灣「台灣蛙類圖鑑」APP，為貓頭鷹出版社所開發，共收錄全台灣蛙類共6科36種的辨識資訊、叫聲，並且有野外調查蛙類的紀錄功能。以虛擬的時空、真實的體驗，展現出人與書、閱讀與機器的多元互動觀點。

書展執行長王秀銀表示，這類的數位體驗望能持續進行，帶領孩童透過闖關的方式，一步一步愛上閱讀。在未來，閱讀不再如此侷限，能有更多選擇。如若能讓大家秉持一顆好閱讀的心，那就是書展的初衷。


2019台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2019

展覽日期：2.12-17

展覽地點：台北世貿中心一館、三館

展覽時間：平日10:00-20:00；週五-週六10:00-22:00

2.12日專業日：世貿一館下午三點後，開放民眾購票入場

世貿三館，全面開放購票入場

天天星光夜 18歲以下憑證免費入場

分享


貓頭鷹出版人臉辨識台北國際書展電子書

相關新聞

2019台北書展開跑 電子書城獨享優惠、10萬本小說讀好讀滿

2019-02-13 12:17

台北書展／神雕俠侶60年　謝金魚、祈立峰憶金庸

2019-02-14 12:19

70詩人寫新北 台北書展看得到

2019-02-13 23:46

故宮書展開學堂 參加孔子隨堂考可獲皇帝贈品

2019-02-13 00:36

台北書展 陳建仁書單 從三國到好老公

2019-02-13 00:44

台北書展 金庸墨寶藏玄機

2019-02-12 14:17

台北國際書展登場 前150位享書香早餐

2019-02-11 23:58

台北國際書展登場 金庸茶館上黃蓉手路菜

2019-02-11 21:45

台北書展／一館沙龍節目總覽表

2019-02-11 20:00

國際書展將開幕 德國館主打每日閱讀

2019-02-11 19:06

台北書展／台灣角色品牌授權館　扭蛋機超吸睛

2019-02-11 18:00

台北書展／青年創意出版區　不做大事，只做小誌

2019-02-11 17:30

台北國際書展明起6天 線上書城同步推銅板價看到飽

2019-02-11 17:07

台北書展／數位出版主題館　AR與APP超時空體驗

2019-02-11 17:00

台北書展／世貿三館　童書手作區

2019-02-11 16:30

台北書展／臺灣文學館　歡迎漫遊文學星空

2019-02-11 16:00

國際書展明開幕 鄭麗君推薦5本台灣好書

2019-02-11 13:02

三民書局／多元書種任你挑　書展期間最低３５折起

2019-02-04 16:00

聯合文學／上百種書與大師講座　重磅回歸書展　

2019-02-01 15:00

台北書展／世貿三館　優良讀物主題館

2019-01-30 16:00

台北書展／幻境漫遊　各館爭鳴

2019-01-30 15:00

台北國際書展 金庸茶館報到

2019-01-23 00:21

台北書展／書展大獎暨金蝶獎得獎公布　共享榮耀

2019-01-21 09:40

「2019台北國際書展」動態專區 廣召讀書人、分享閱讀事

2019-01-19 16:00

台北書展／特邀19位來臺國際作家簡介與活動

2019-01-18 16:00

台北書展／德國故事　讀書正好（下）

2019-01-18 11:00

台北書展／德國故事　讀書正好（中）

2019-01-18 10:30

台北書展／德國故事　讀書正好（上）

2019-01-18 10:00
看更多

熱門文章

王鼎鈞／不管你怎麼說

2019-02-14 06:25

蔣亞妮／不在路上

2019-02-14 06:34

WEI／長輩的禮物

2019-02-14 06:00

【青春名人堂】石芳瑜／情人節番外篇

2019-02-14 06:00

楊璧華／相框內的危機

2019-02-14 06:00

【回音壁】范葵／黃君翁的晚餐

2019-02-14 06:32

德國萊茵芭蕾舞團亞洲首演《馬勒第七號》 獻給衛武營

2019-02-13 17:05

【這個職業有祕密‧實境遊戲設計師篇】陳小悅／我在實境遊戲工作室裡的日常

2019-02-14 06:00

台北書展／神雕俠侶60年　謝金魚、祈立峰憶金庸

2019-02-14 12:19

【慢慢讀，詩】綠蒂／我與你

2019-02-14 06:31

法插畫家佩姬．尼勒 周五起簽書會

2019-02-14 00:23

70詩人寫新北 台北書展看得到

2019-02-13 23:46

大提琴女神 奏蕭邦訴愛

2019-02-14 00:10

台北書展／數位主題館酷體驗　國小生High翻天

2019-02-14 14:38
看更多

留言

Top