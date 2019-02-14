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台北書展／神雕俠侶60年　謝金魚、祈立峰憶金庸

2019-02-14 12:19聯合新聞網 台北國際書展

為緬懷金庸大師，史學作家謝金魚（左起）、祁立峰與楊曉斌進行跨世代對談。 （圖／台...
為緬懷金庸大師，史學作家謝金魚（左起）、祁立峰與楊曉斌進行跨世代對談。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
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武俠小說大師金庸去年十月逝世，震驚全球書迷，也留下了15部經典作品流傳後世，台北國際書展於2月13日一館主題廣場舉辦對談講座，邀請了史學作家謝金魚以及著有《讀古文遇到鄉民》的作者祁立峰，適逢《神雕俠侶》自1959年於明報開始連載起算即將邁入一甲子，兩人與台下的死忠書迷一起聊金庸！

過去研究古代史學的謝金魚，因為指導教授的淵源，自稱是「金庸的師妹」，回憶起當年，父母為了增進謝金魚的語文能力，送給她第一本的金庸作品就是《射鵰英雄傳》，以至於書中的主人翁郭靖呆萌形象深植在她心中，甚至影響至今成為看待男性友人的一種標準，不過最喜歡的作品是中篇的《白馬嘯西風》，她坦言「高中第一次看的時候看不懂，甚至希望金庸先生出來面對，但大學再看過一遍之後竟覺得很感動，每個時期看金庸都有不同的體悟。」

研究古代史學的謝金魚（左），自稱是「金庸的師妹」。 （圖／台北國際書展基金會　提...
研究古代史學的謝金魚（左），自稱是「金庸的師妹」。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
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祁立峰分析，一般武俠小說通常都圍繞著兩大主題：復仇與爭霸，《神雕俠侶》一口氣融合了這兩大主題在書中，男主角楊過的設定也很趣，是當時第一個學過各家門派又獨自發展出嶄新武功的男主角，對後世影響很深！他也坦言當初接這個講座壓力很大，畢竟現在有非常多金庸的擁護者，形成一派「金學」不敢得罪，就算如此，還是不禁在臺上「引戰」一番。像是他就提到以現在的觀點來看待金庸的作品，會發現金庸有點父權主義還有華夏本位。

祁立峰（左）分析，以現在的觀點看待金庸的作品，會發現金庸有點父權主義及華夏本位。...
祁立峰（左）分析，以現在的觀點看待金庸的作品，會發現金庸有點父權主義及華夏本位。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
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謝金魚也說，金庸小說裡面有部分的情節不符合真實歷史，像是蒙古軍攻打襄陽城的時候，成吉思汗早已過世，或是書中對華箏的描述很不像真正的蒙古女性等等，不過她也說「武俠小說有趣的點就是如何在有限的史實之中，創作出無限的可能，看似超現實的招式背後，真實的人性才是最有意思的地方。」


為了紀念這位國寶級大師，台北國際書展舉辦金庸特展，展示了金庸珍貴的手稿真跡、親筆揮毫墨寶，還有歷代版本的金庸作品讓金庸迷們能好好追憶，完成活動還能夠獲得金庸絕版漫畫明信片，數量有限，讀者快來台北書展把它們帶回家好好珍藏！


2019台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2019

展覽日期：2.12-17

展覽地點：台北世貿中心一館、三館

展覽時間：平日10:00-20:00；週五-週六10:00-22:00

2.12日專業日：世貿一館下午三點後，開放民眾購票入場

世貿三館，全面開放購票入場

天天星光夜 18歲以下憑證免費入場

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金庸台北國際書展蒙古國寶

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