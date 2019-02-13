親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2019台北國際書展
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
閱讀風向球
故事連載
閱讀專題
讀書人專欄
中小學生讀物選介

70詩人寫新北 台北書展看得到

2019-02-13 23:46聯合報 記者魏翊庭／新北報導

新北市府今年參展台北國際書展，市長侯友宜（後右6）出席相關新書發表會時與大家合影...
新北市府今年參展台北國際書展，市長侯友宜（後右6）出席相關新書發表會時與大家合影。 圖／新北市文化局提供
分享

新北市府今年參展台北國際書展，一口氣出版「詩說新北」及「轉角新北練習曲」兩本新北著作。新北市長侯友宜出席新書發表會，書中人物淡水南北軒及佛朗明哥舞者薛喻鮮更帶來精湛演出。

多個縣市政府近年陸續參展台北國際書展，新北市也不例外，甚至三年前每年出一本與新北相關著作，第一年出散文集「書說新北」，去年出版繪本「啟程雲遊新北」。今年邀集70位詩人共譜詩集「詩說新北」，找來名繪本家孫心瑜與粘忘凡製作「轉角新北練習曲」繪本，把新北市的藝文團體及代表人士畫進書裡。

侯友宜表示，新北市致力於文學推廣、出版，透過各式文學競賽、推廣活動與出版計畫，來獎勵文學創作人才，拓展閱讀風氣，並出版、典藏優秀的文學作品。去年，首度舉辦了「新住民文學獎」，鼓勵新住民朋友們分享「新北經驗」。

新北市文化局表示，「詩說新北」延續前作「書說新北」概念，由70位詩人，從詩歌視角品味新北各地風土人文和生命悸動；「轉角新北練習曲」則再次由榮獲波隆納「拉茲加獎」繪本家孫心瑜及粘忘凡繪製。

「轉角」一書除了帶領讀者遨遊新北老街，更介紹在地的文化場館、團體及藝術家，包括北管團體淡水南北軒、佛朗明哥舞者薛喻鮮、手工製墨師傅陳嘉德及三芝李天祿布袋戲文物館等。

文化局指出，今年新北展位有新北市文學獎、繪本讀物、詩集文學及地方傳統等4部分，同時也規畫數位互動體驗區「給新北的情書」可以現場寫詩，歡迎大家共享精神饗宴。

侯友宜淡水

相關新聞

2019台北書展開跑 電子書城獨享優惠、10萬本小說讀好讀滿

2019-02-13 12:17

故宮書展開學堂 參加孔子隨堂考可獲皇帝贈品

2019-02-13 00:36

台北書展 陳建仁書單 從三國到好老公

2019-02-13 00:44

台北書展 金庸墨寶藏玄機

2019-02-12 14:17

台北國際書展登場 前150位享書香早餐

2019-02-11 23:58

台北國際書展登場 金庸茶館上黃蓉手路菜

2019-02-11 21:45

台北書展／一館沙龍節目總覽表

2019-02-11 20:00

國際書展將開幕 德國館主打每日閱讀

2019-02-11 19:06

台北書展／台灣角色品牌授權館　扭蛋機超吸睛

2019-02-11 18:00

台北書展／青年創意出版區　不做大事，只做小誌

2019-02-11 17:30

台北國際書展明起6天 線上書城同步推銅板價看到飽

2019-02-11 17:07

台北書展／數位出版主題館　AR與APP超時空體驗

2019-02-11 17:00

台北書展／世貿三館　童書手作區

2019-02-11 16:30

台北書展／臺灣文學館　歡迎漫遊文學星空

2019-02-11 16:00

國際書展明開幕 鄭麗君推薦5本台灣好書

2019-02-11 13:02

三民書局／多元書種任你挑　書展期間最低３５折起

2019-02-04 16:00

聯合文學／上百種書與大師講座　重磅回歸書展　

2019-02-01 15:00

台北書展／世貿三館　優良讀物主題館

2019-01-30 16:00

台北書展／幻境漫遊　各館爭鳴

2019-01-30 15:00

台北國際書展 金庸茶館報到

2019-01-23 00:21

台北書展／書展大獎暨金蝶獎得獎公布　共享榮耀

2019-01-21 09:40

「2019台北國際書展」動態專區 廣召讀書人、分享閱讀事

2019-01-19 16:00

台北書展／特邀19位來臺國際作家簡介與活動

2019-01-18 16:00

台北書展／德國故事　讀書正好（下）

2019-01-18 11:00

台北書展／德國故事　讀書正好（中）

2019-01-18 10:30

台北書展／德國故事　讀書正好（上）

2019-01-18 10:00
看更多

熱門文章

龍應台／以記憶還給記憶，以尊嚴還給尊嚴

2019-02-13 06:13

2019台北書展開跑 電子書城獨享優惠、10萬本小說讀好讀滿

2019-02-13 12:17

【這個職業有祕密‧實境遊戲設計師篇】陳新仁／尋找遊戲的靈魂

2019-02-13 06:00

【我的文學事件簿‧示範作】怪力貓／台式麵包

2019-02-13 06:00

【青春名人堂】黃宗慧／有勇無謀闖密室

2019-02-13 06:00

【話題徵文：生活中的氣味】黑眼圈／貓咪與日常

2019-02-13 06:00

德國萊茵芭蕾舞團亞洲首演《馬勒第七號》 獻給衛武營

2019-02-13 17:05

法插畫家佩姬．尼勒 周五起簽書會

2019-02-14 00:23

大提琴女神 奏蕭邦訴愛

2019-02-14 00:10

70詩人寫新北 台北書展看得到

2019-02-13 23:46
看更多

留言

Top