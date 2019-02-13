70詩人寫新北 台北書展看得到

2019-02-13 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



新北市府今年參展台北國際書展，市長侯友宜（後右6）出席相關新書發表會時與大家合影。 圖／新北市文化局提供 分享 facebook

新北市府今年參展台北國際書展，一口氣出版「詩說新北」及「轉角新北練習曲」兩本新北著作。新北市長侯友宜出席新書發表會，書中人物淡水南北軒及佛朗明哥舞者薛喻鮮更帶來精湛演出。

多個縣市政府近年陸續參展台北國際書展，新北市也不例外，甚至三年前每年出一本與新北相關著作，第一年出散文集「書說新北」，去年出版繪本「啟程雲遊新北」。今年邀集70位詩人共譜詩集「詩說新北」，找來名繪本家孫心瑜與粘忘凡製作「轉角新北練習曲」繪本，把新北市的藝文團體及代表人士畫進書裡。

侯友宜表示，新北市致力於文學推廣、出版，透過各式文學競賽、推廣活動與出版計畫，來獎勵文學創作人才，拓展閱讀風氣，並出版、典藏優秀的文學作品。去年，首度舉辦了「新住民文學獎」，鼓勵新住民朋友們分享「新北經驗」。

新北市文化局表示，「詩說新北」延續前作「書說新北」概念，由70位詩人，從詩歌視角品味新北各地風土人文和生命悸動；「轉角新北練習曲」則再次由榮獲波隆納「拉茲加獎」繪本家孫心瑜及粘忘凡繪製。

「轉角」一書除了帶領讀者遨遊新北老街，更介紹在地的文化場館、團體及藝術家，包括北管團體淡水南北軒、佛朗明哥舞者薛喻鮮、手工製墨師傅陳嘉德及三芝李天祿布袋戲文物館等。

文化局指出，今年新北展位有新北市文學獎、繪本讀物、詩集文學及地方傳統等4部分，同時也規畫數位互動體驗區「給新北的情書」可以現場寫詩，歡迎大家共享精神饗宴。