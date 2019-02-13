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2019台北書展開跑 電子書城獨享優惠、10萬本小說讀好讀滿

2019-02-13 12:17聯合新聞網 讀.書.人

udn電子書城「讀書吧」即日起全站消費不限金額即享折扣，會員最高可享41折購書優...
udn電子書城「讀書吧」即日起全站消費不限金額即享折扣，會員最高可享41折購書優惠。（圖／讀‧書‧人　提供）
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一年一度、為期六天的2019台北國際書展即日起熱鬧展開，隨著數位閱讀的蓬勃發展，現在不只去書展現場買書有優惠拿，到電子書城也可同步享受折扣，讓無法親臨書展的各路讀者買到滿、讀到飽！udn電子書城「讀書吧」即日起全站消費不限金額即享折扣，會員最高可享41折購書優惠，結合篇章式閱讀服務，消費還可獲得最多30點等值現金點數，即可至udn原創讀寫平台「讀創故事」扣點閱讀線上超過10萬本原創小說，活動期間下載指定APP，再加碼請你免費喝咖啡

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台北書展大獎電子書 入圍與獲獎共享殊榮

董啟章／自我突破長篇小說《愛妻》

張貴興／融合歷史、神話和傳說於一體的嶄新長篇《野豬渡河》

駱以軍／書寫生命創傷與時代哀愁的最新重磅長篇小說《匡超人》

陳昭如／揭開囚禁在社會無知之幕背後的真實人性《幽黯國度》

謝凱特／讓你無法輕忽的臺灣九○年代成長紀事《我的蟻人父親》

李偉涵／超脫玄幻仙俠範疇的寫實戰爭與入世課題《鳶人》

陳偉民／情節一古一今緊密扣合跨域學習最佳力作《草山之鷹》

柯金源／追蹤超過35年史詩般撼動人心的紙上紀錄片《我們的島》

聞人悅閱／創作歷時二十年84萬字大河諜報長篇鉅獻《琥珀》

小葉欖仁／鬼才大學生續寫經典童話《愛麗絲之後Alice In Afterland》

蘇碩斌等／訴說臺灣戰爭世代生命遭遇《終戰那一天》


讀創故事10萬本小說讀好讀滿，還能收藏喜愛的書籍於書架中！（圖／「讀創故事」編輯...
讀創故事10萬本小說讀好讀滿，還能收藏喜愛的書籍於書架中！（圖／「讀創故事」編輯台　提供）
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國外人氣作家電子書 物超所值閱讀無負擔

橫掃德國各大文學首獎、詢問度最高的作家施益堅新作《對手戲》

德國的史蒂芬‧金、驚悚小說天王費策克出道十週年暢銷力作《包裹》

德國法律小說作家馮．席拉赫獻上《罪行》《罪咎》《懲罰》三部曲

暢銷心靈夯書《被討厭的勇氣》系列作者岸見一郎最新戀愛教科書《為愛徬徨的勇氣》

傳讀近半世紀、感動千萬人的真實故事《一袋彈珠》嶄新的電影書衣封面版

韓國作家金英朱寫給在婚姻中掙扎的妻子、媽媽和媳婦們的真實故事《媳婦的辭職信》

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比爾‧蓋茲盛讚，引領你發現日常裡的直覺偏誤的《真確》

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麥特‧海格獻給每一個疲憊心靈的柔聲鼓勵《我們住在焦慮星球》

感動日本無數大小讀者，熱銷20萬冊的小五生用心傳遞的作品《記得出生前，神跟我說……》

台灣首位獲日本群像新人文學獎李琴峰優秀新作《獨舞》


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身處空汙世代的你我最需要的一本健康保命書《空汙世代的肺部養護全書》

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樂音稍歇跟著五月天「石頭」聆聽文字奇幻律動的《因為留不住》

全台最大連鎖超市寫下台灣零售業奇蹟《全聯：不平凡的日常》

曾之喬卸下面具找回最真自己的成長書寫《一個人去丹麥，寫一本書》

九個月再版32.5萬冊口碑迅速擴散蔓延全日本的《朋友這種幻想》


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下載讀創故事APP，於APP首頁點入「新春讀樂樂」圖片完成登錄，即可搶免費咖啡，...
下載讀創故事APP，於APP首頁點入「新春讀樂樂」圖片完成登錄，即可搶免費咖啡，限量500杯、先搶先贏！（圖／「讀創故事」編輯台　提供）
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