2019台北書展開跑 電子書城獨享優惠、10萬本小說讀好讀滿

2019-02-13 12:17 聯合新聞網 讀.書.人



udn電子書城「讀書吧」即日起全站消費不限金額即享折扣，會員最高可享41折購書優惠。（圖／讀‧書‧人 提供） 分享 facebook

一年一度、為期六天的2019台北國際書展即日起熱鬧展開，隨著數位閱讀的蓬勃發展，現在不只去書展現場買書有優惠拿，到電子書城也可同步享受折扣，讓無法親臨書展的各路讀者買到滿、讀到飽！udn電子書城「讀書吧」即日起全站消費不限金額即享折扣，會員最高可享41折購書優惠，結合篇章式閱讀服務，消費還可獲得最多30點等值現金點數，即可至udn原創讀寫平台「讀創故事」扣點閱讀線上超過10萬本原創小說，活動期間下載指定APP，再加碼請你免費喝咖啡！

茫茫書海中如何不迷失，udn精選本屆台北書展入圍及獲獎作品、親臨現場的國內外名家作品和暢銷排行作品電子書，供讀者朋友選讀參考：

台北書展大獎電子書 入圍與獲獎共享殊榮

➽ 董啟章／自我突破長篇小說《愛妻》

➽ 張貴興／融合歷史、神話和傳說於一體的嶄新長篇《野豬渡河》

➽ 駱以軍／書寫生命創傷與時代哀愁的最新重磅長篇小說《匡超人》

➽ 陳昭如／揭開囚禁在社會無知之幕背後的真實人性《幽黯國度》

➽ 謝凱特／讓你無法輕忽的臺灣九○年代成長紀事《我的蟻人父親》

➽ 李偉涵／超脫玄幻仙俠範疇的寫實戰爭與入世課題《鳶人》

➽ 陳偉民／情節一古一今緊密扣合跨域學習最佳力作《草山之鷹》

➽ 柯金源／追蹤超過35年史詩般撼動人心的紙上紀錄片《我們的島》

➽ 聞人悅閱／創作歷時二十年84萬字大河諜報長篇鉅獻《琥珀》

➽ 小葉欖仁／鬼才大學生續寫經典童話《愛麗絲之後Alice In Afterland》

➽ 蘇碩斌等／訴說臺灣戰爭世代生命遭遇《終戰那一天》

讀創故事10萬本小說讀好讀滿，還能收藏喜愛的書籍於書架中！（圖／「讀創故事」編輯台 提供） 分享 facebook

國外人氣作家電子書 物超所值閱讀無負擔

➽ 橫掃德國各大文學首獎、詢問度最高的作家施益堅新作《對手戲》

➽ 德國的史蒂芬‧金、驚悚小說天王費策克出道十週年暢銷力作《包裹》

➽ 德國法律小說作家馮．席拉赫獻上《罪行》《罪咎》《懲罰》三部曲

➽ 暢銷心靈夯書《被討厭的勇氣》系列作者岸見一郎最新戀愛教科書《為愛徬徨的勇氣》

➽ 傳讀近半世紀、感動千萬人的真實故事《一袋彈珠》嶄新的電影書衣封面版

➽ 韓國作家金英朱寫給在婚姻中掙扎的妻子、媽媽和媳婦們的真實故事《媳婦的辭職信》

【結帳輸入折扣碼「woman」再享折扣】

➽ 比爾‧蓋茲盛讚，引領你發現日常裡的直覺偏誤的《真確》

【結帳輸入折扣碼「fact」再享折扣】

➽ 麥特‧海格獻給每一個疲憊心靈的柔聲鼓勵《我們住在焦慮星球》

➽ 感動日本無數大小讀者，熱銷20萬冊的小五生用心傳遞的作品《記得出生前，神跟我說……》

➽ 台灣首位獲日本群像新人文學獎李琴峰優秀新作《獨舞》

國內暢銷排行電子書 把握優惠收藏最及時

➽ 白先勇暌違17年最新散文集《八千里路雲和月》

【結帳輸入折扣碼「8000m」再享折扣】

➽ 國寶作家黃春明全系列作品中最獨特的《王善壽與牛進》

➽ 全台灣最會說故事的的歐吉桑吳念真暌違九年全新書寫《念念時光真味》

➽ 全台灣過得最爽的帥大叔張國立最新推理小說《炒飯狙擊手》

➽ 身處空汙世代的你我最需要的一本健康保命書《空汙世代的肺部養護全書》

【結帳輸入折扣碼「air」再享折扣】

➽ 樂音稍歇跟著五月天「石頭」聆聽文字奇幻律動的《因為留不住》

➽ 全台最大連鎖超市寫下台灣零售業奇蹟《全聯：不平凡的日常》

➽ 曾之喬卸下面具找回最真自己的成長書寫《一個人去丹麥，寫一本書》

➽ 九個月再版32.5萬冊口碑迅速擴散蔓延全日本的《朋友這種幻想》

品牌電子雜誌訂閱加贈期數 下載APP請你喝咖啡

不只買電子書有優惠，訂閱指定電子雜誌包括《天下雜誌》（訂1年送1年）、《財訊》（訂1年送半年）、《職場英文》（訂1年享17折）等，也同步享有加贈期數的期間優惠。此外，只要在活動期間內，下載udn原創讀寫平台「讀創故事」的iOS或Android版APP，於APP首頁點按「新春讀樂樂」圖片連至活動網頁並完成登錄，即可兌換免費咖啡乙杯，限量前500名，讓你一手喝咖啡、一手滑手機看小說！