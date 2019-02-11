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台北書展／青年創意出版區　不做大事，只做小誌

2019-02-11 17:30台北國際書展

青年創意出版區 （圖／台北國際書展基金會　提供）
青年創意出版區 （圖／台北國際書展基金會　提供）
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「青年創意區」三年來以市集結合創作展的形式，讓年輕創作者與讀者面對面分享自己的創作，成為書展最特別的風景。今年最終回「Ｍake A Zine 3（做本誌）：不做大事，只做小誌」，則將讓更多資深小誌創作者站出來，以小型展覽「我的主張」與週末肥皂箱（talk）的方式，訴說自己浸淫在小誌創作、無法自拔的故事。


除此之外，「Ｍake A Zine 3」今年也有超過30組以上的創作者，輪番上陣擺攤的傳統，參展名單中就有超過1/4為新血創作者，也是小誌市集的新面孔，精彩可期。現場也將有印製小誌的機器，讓讀者了解小誌製作的原理。


「我的主張」獲邀參與資深小誌創作者，包括專攻都市傳說、社會議題的路熙（毒草）、以90年代大眾文化、連載漫畫做為創作的羅宜凡（精裝少年壞報）、把獨立樂團生活百態記錄下來的許正泰（吠吠狼、樓下聯誼及傷心欲絕主唱）、以插畫/漫畫記錄有點厭世的生活百態的PAM PAM（漫畫/ 插畫家），他們的主張也將被「放大」展出，包括以貼紙、海報、「大誌」的方式呈現，讓讀者有機會近距離了解他們的創作。




2019台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2019

展覽日期：2.12-17

展覽地點：台北世貿中心一館、三館

展覽時間：平日10:00-20:00；週五-週六10:00-22:00

2.12日專業日：世貿一館下午三點後，開放民眾購票入場

世貿三館，全面開放購票入場

天天星光夜 18歲以下憑證免費入場

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台北國際書展閱讀

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台北國際書展將透過更豐富的內容，彰顯台灣出版界魅力與實力：對外，具現台灣為華文出版樞紐的策略地位，以吸引期望開拓華文市場的全球出版人參與；對內，多層次的鋪陳台灣出版風貌，從文學／非文學、童 書、動漫等類型，到文字、圖像、聲音等形式，蒐羅紙本到數位等載體，持續打造最具文化視野的形象與口碑。

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