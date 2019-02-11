台北書展／世貿三館 童書手作區

（圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

手作，是閱讀的動態延伸，親子共同手作，更能在過程中，練習解決問題、培養默契。此次三館手作區，特地邀請手作達人王淑芬老師、紙雕藝術家洪新富老師，以及參展各出版社，共規劃了35場精彩活動。

其中王淑芬老師以maker為主軸，設計10場親子手作，在充滿樂趣的組裝過程中，隨著知名maker教師們，感受手腦並用的創意精神。例如王淑芬老師會運用經典的連動卡原理，教大家創作可愛的動動卡；推動Automata教學的游志偉與林東保老師，教大家運用機構原理設計簡易木造玩具；斯洛伐克經濟文化辦事處也帶來讓人眼睛一亮的城堡發光卡，除了介紹境內最美的城堡，並有互動問答，讓親子認識這個全球城堡密度最高的國家。

而洪新富老師則規畫了9場一系列的立體卡片手作活動，包含近年從人文關懷中發展出系列的科學紙玩，以生態及民俗文化為創作主題，令第一次接觸台灣紙藝的人，能夠輕易從手作中感受台灣的創意特色；以跳脫傳統中國剪紙以及日本摺紙範疇的台灣紙藝所規劃出的創意摺剪活動，更是如同特有生物風貌一般的有著自己的味道；還有為二月十四日情人節特別規劃了情人卡教作。

詳細活動時間表如下

節目表僅供參考，請以現場活動為主的標示。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

※詳細資訊請洽台北國際書展官網：http://www.tibe.org.tw

2019台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2019

展覽日期：2.12-17

展覽地點：台北世貿中心一館、三館

展覽時間：平日10:00-20:00；週五-週六10:00-22:00

2.12日專業日：世貿一館下午三點後，開放民眾購票入場

世貿三館，全面開放購票入場

天天星光夜 18歲以下憑證免費入場