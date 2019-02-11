親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2019台北國際書展
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
閱讀風向球
故事連載
閱讀專題
讀書人專欄
中小學生讀物選介

罷工還要定預告期？ 勞團怒吼：天大玩笑

讓公共住宅成為居住文化的民主前線

台北書展／世貿三館　童書手作區

2019-02-11 16:30台北國際書展

（圖／台北國際書展基金會　提供）
（圖／台北國際書展基金會　提供）
分享

手作，是閱讀的動態延伸，親子共同手作，更能在過程中，練習解決問題、培養默契。此次三館手作區，特地邀請手作達人王淑芬老師、紙雕藝術家洪新富老師，以及參展各出版社，共規劃了35場精彩活動。

其中王淑芬老師以maker為主軸，設計10場親子手作，在充滿樂趣的組裝過程中，隨著知名maker教師們，感受手腦並用的創意精神。例如王淑芬老師會運用經典的連動卡原理，教大家創作可愛的動動卡；推動Automata教學的游志偉與林東保老師，教大家運用機構原理設計簡易木造玩具；斯洛伐克經濟文化辦事處也帶來讓人眼睛一亮的城堡發光卡，除了介紹境內最美的城堡，並有互動問答，讓親子認識這個全球城堡密度最高的國家。


而洪新富老師則規畫了9場一系列的立體卡片手作活動，包含近年從人文關懷中發展出系列的科學紙玩，以生態及民俗文化為創作主題，令第一次接觸台灣紙藝的人，能夠輕易從手作中感受台灣的創意特色；以跳脫傳統中國剪紙以及日本摺紙範疇的台灣紙藝所規劃出的創意摺剪活動，更是如同特有生物風貌一般的有著自己的味道；還有為二月十四日情人節特別規劃了情人卡教作。


詳細活動時間表如下

節目表僅供參考，請以現場活動為主的標示。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
節目表僅供參考，請以現場活動為主的標示。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
分享



※詳細資訊請洽台北國際書展官網：http://www.tibe.org.tw


2019台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2019

展覽日期：2.12-17

展覽地點：台北世貿中心一館、三館

展覽時間：平日10:00-20:00；週五-週六10:00-22:00

2.12日專業日：世貿一館下午三點後，開放民眾購票入場

世貿三館，全面開放購票入場

天天星光夜 18歲以下憑證免費入場

分享


台北國際書展童書

台北國際書展

台北國際書展將透過更豐富的內容，彰顯台灣出版界魅力與實力：對外，具現台灣為華文出版樞紐的策略地位，以吸引期望開拓華文市場的全球出版人參與；對內，多層次的鋪陳台灣出版風貌，從文學／非文學、童 書、動漫等類型，到文字、圖像、聲音等形式，蒐羅紙本到數位等載體，持續打造最具文化視野的形象與口碑。

相關新聞

台北書展／青年創意出版區　不做大事，只做小誌

2019-02-11 17:30

台北國際書展明起6天 線上書城同步推銅板價看到飽

2019-02-11 17:07

台北書展／數位出版主題館　AR與APP超時空體驗

2019-02-11 17:00

台北書展／臺灣文學館　歡迎漫遊文學星空

2019-02-11 16:00

國際書展明開幕 鄭麗君推薦5本台灣好書

2019-02-11 13:02

三民書局／多元書種任你挑　書展期間最低３５折起

2019-02-04 16:00

聯合文學／上百種書與大師講座　重磅回歸書展　

2019-02-01 15:00

台北書展／世貿三館　優良讀物主題館

2019-01-30 16:00

台北書展／幻境漫遊　各館爭鳴

2019-01-30 15:00

台北國際書展 金庸茶館報到

2019-01-23 00:21

台北書展／書展大獎暨金蝶獎得獎公布　共享榮耀

2019-01-21 09:40

「2019台北國際書展」動態專區 廣召讀書人、分享閱讀事

2019-01-19 16:00

台北書展／特邀19位來臺國際作家簡介與活動

2019-01-18 16:00

台北書展／德國故事　讀書正好（下）

2019-01-18 11:00

台北書展／德國故事　讀書正好（中）

2019-01-18 10:30

台北書展／德國故事　讀書正好（上）

2019-01-18 10:00
看更多

熱門文章

【文學相對論2月之一】王安祈、馮翊綱／爨弄

2019-02-11 00:06

【她們的世界】陳姵穎／歌仔戲演員許麗坤──教唱出最好的歲月

2019-02-11 06:00

【這個職業有祕密‧實境遊戲設計師篇】飛編／那個下午，我見證了友情碎裂一地的殘酷

2019-02-11 06:00

【話題徵文：生活中的氣味】施彥如／氯氣

2019-02-11 06:00

國際書展明開幕 鄭麗君推薦5本台灣好書

2019-02-11 13:02

【青春名人堂】一撇／密室逃脫

2019-02-11 06:00

丁紹光畫展 免費入場

2019-02-10 23:28

台北國際書展明起6天 線上書城同步推銅板價看到飽

2019-02-11 17:07

《讀者》2月號 談名導選角

2019-02-10 23:22

台北書展／臺灣文學館　歡迎漫遊文學星空

2019-02-11 16:00

文化部「優良讀物主題館」在台北國際書展　13場活動天天精彩

2019-02-11 15:30

台北書展10大亮點 AI國際文化一網打盡

2019-02-11 16:23

台北書展12日登場 包浩斯金庸茶館各館爭鳴

2019-02-11 16:23

台北書展／世貿三館　童書手作區

2019-02-11 16:30

台北書展／數位出版主題館　AR與APP超時空體驗

2019-02-11 17:00

台北書展／青年創意出版區　不做大事，只做小誌

2019-02-11 17:30
看更多

留言

Top