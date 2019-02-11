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台北書展／臺灣文學館　歡迎漫遊文學星空

2019-02-11 16:00台北國際書展

為了向臺灣文學創作者致詞，2019台北國際書展由台灣文學館策畫「台灣文學獎」特展，展出「台灣文學獎」自2005年至2018年「小說」、「新詩」、「散文」、「劇本」及「母語文學」等歷年得獎作品。


「台灣文學獎」自2005年開始由國立臺灣文學獎主辦，是目前獎金總額最高的國家級文學獎，更是當今臺灣文壇的最高榮耀。為了深化其指標意義，活絡臺灣文學的出版市場，鼓勵文學創作同時也讓得獎作品獲得廣泛閱讀討論，自開辦以來，曾在不同階段進行調整轉型，成為如今既獎勵出版圖書，也挹注尚未發表的創作，更重視母語書寫的獨特獎項，其終極目標乃是以「臺灣諾貝爾文學獎」作為莊嚴的自我期許。


臺灣文學館特展。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
臺灣文學館特展。 （圖／台北國際書展基金會　提供）
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在浩瀚無盡的臺灣文學星空下，懸綴著許多至今仍在遙遠的光年之外默默航行、堅持書寫、兀自發光的星子，透過「台灣文學獎」的牽引、連結、碰撞，積累組合為各具特色與質量的「五大文類行星」。邀請觀眾就走進展場，一同窺探這片文學星空的奧秘。




※詳細資訊請洽台北國際書展官網：http://www.tibe.org.tw


2019台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2019

展覽日期：2.12-17

展覽地點：台北世貿中心一館、三館

展覽時間：平日10:00-20:00；週五-週六10:00-22:00

2.12日專業日：世貿一館下午三點後，開放民眾購票入場

世貿三館，全面開放購票入場

天天星光夜 18歲以下憑證免費入場

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台北國際書展

台北國際書展

台北國際書展將透過更豐富的內容，彰顯台灣出版界魅力與實力：對外，具現台灣為華文出版樞紐的策略地位，以吸引期望開拓華文市場的全球出版人參與；對內，多層次的鋪陳台灣出版風貌，從文學／非文學、童 書、動漫等類型，到文字、圖像、聲音等形式，蒐羅紙本到數位等載體，持續打造最具文化視野的形象與口碑。

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