三民書局／多元書種任你挑 書展期間最低３５折起

2019-02-04 16:00 聯合新聞網 讀.書.人



愛書人注意了！2019臺北國際書展即將開跑。本次書展，三民書局推出眾多好書，書種多元，最低35折起；另舉辦多場沙龍講座與說故事活動，歡迎大朋友、小朋友一同參加。

三民書局今年推出許多新書，像是融合科普與品格教育的「小小鸚鵡螺」繪本系列、資深英文教師李貞慧的親子共讀英文繪本指南《親子大手拉小手，跟著繪本快樂學英文》、知名作家張啟疆的《水滸傳》、哲學名師冀劍制的《青春超哲學》等，均享單本79折、3本75折、5本69折（部分商品除外）。培養孩子人文素養的「奇怪的人文學教室」系列2本499元，程式語言啟蒙漫畫書「Coding man」系列3本649元，以及「養生．智慧」醫療保健書系、「越玩越聰明的數學遊戲」、古典詩詞名家葉嘉瑩作品集等，皆享書展限定套書優惠54折起。原文書專區更包含話題英文童書與橋梁書、小說等多元書種。德國繪本大師薛弗勒來臺出席書展活動，三民書局「皮皮與波西」系列也推出平裝本共襄盛舉，精打細算的愛書人千萬要把握機會了。

此次書展，三民書局也舉辦多場說故事活動與簽書會，簽書會陣容包括「皮皮與波西」系列作者、德國繪本大師阿克賽爾‧薛弗勒（Axel Scheffler）、兒童哲學講師蒲世豪、「小小鸚鵡螺」系列圖文創作者劉小屁等。此外，劉小屁也將於國際書展期間舉辦兩場工作坊，帶大小朋友製作可愛的繪本主角筆套，《新老鼠娶親》作者莊予瀞也會在三民攤位上舉辦手作活動，歡迎讀者把握與作者面對面的機會，近距離感受作者魅力。

來三民攤位只要消費滿4,999元就送「環保驚喜福袋」或精選原文書1套（隨機贈送）；滿2,999元送「文創商品福袋」或荷蘭布方格筆記本；滿1,499元則送文創手札或文創塗鴉本。此外，消費加價128元即能獲得「月讀計畫手札」1本，加價99元則可把「爺爺的神祕巨人棉布提袋」或荷蘭布方格筆記本帶回家！消費滿3,000元即享免費宅配到府的服務；現場加入FB粉絲團及打卡、官方LINE帳號或追蹤IG，即可抽神祕贈品，加入三民網路書店新會員可獲得100元E-coupon及隨機精選書籍1本（數量有限，送完為止）。眾多優惠，一定讓讀者滿載而歸。

三民書局世貿一館沙龍講座整理如下：

２／１３沙龍講座

俯拾即數──《數學拾穗》新書發表會

●時間：02/13(三) 13:00-14:00

●地點：世貿一館青春沙龍

２／１６沙龍講座

（一）哲學沒事，哲學人才有事──《哲學很有事》新書發表會

●時間：2/16(六) 10:30-11:30

●地點：世貿一館紅沙龍

（二）阿克賽爾‧薛弗勒 簽書會

●時間：2/16(六) 16:00-17:00

●地點：世貿一館B809三民書局攤位

三民書局世貿三館活動：

（一）聽故事✕玩手作 ── 小小「童」樂會

●時間：2/12(二) 13:00-14:30、2/15(五) 14:15-15:45

●地點：世貿三館手作DIY區

（二）親子大手拉小手，跟著繪本快樂學英文

●2/17(日) 18:00-19:00

●世貿三館兒童活動區

（三）薛弗勒 親子彩繪工作坊──妖怪出來了

●時間：2/16(六) 14:15-16:00

●地點：世貿三館兒童活動區