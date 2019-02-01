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聯合文學／上百種書與大師講座　重磅回歸書展　

2019-02-01 15:41聯合新聞網 讀.書.人

去年未參加國際書展的聯合文學，今年於台北國際書展（2019年2月12日-17日）世貿一館B區410攤位擺出近200種品項書籍，除了文學類書之外，還有心理、健康、教育等類型書籍。暢銷的岡田尊司系列《依戀障礙》、《孤獨的冷漠》、《誇大自體症候群》，法律白話文運動的《江湖在走，法律要懂》、《中華民國斷交史》，新書《懶人攻略》、《清潔女工手記》、《我們都是有歌的人》，以及去年度十大華文作家：美學大師蔣勳、青春小說天后趙乾乾的系列作品，當然也臚列在此。今年入圍書展大獎的重量級歷史諜報小說《琥珀》(聞人悅閱)和題材新穎特別的《撕書人》(伍軒宏)，也同樣是書展焦點。去年甫獲得金鼎獎肯定的馮翊綱，其劇作品《快了快了》、《沙士芭樂》在書展時也會陳列。


在活動方面，由獲得日本群像新人優秀作的作家李琴峰，與楊佳嫻對談作開場，談內含許多台灣社會情景卻是以日語書寫得獎的作品《獨舞》。近期出版新書的白先勇和其好友奚淞，則會一起輕鬆對談，追憶兩人的似水年華。許久沒到公開場合演講的大師黃春明，也會在主題廣場，談談最讓他受用無窮的一句話：「做中學」，同時這也是他人生重要的生活宗旨，


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聯合文學於台北國際書展的活動資訊

活動時間：2019年2月12-17日

地點：台北世貿展覽一館 (台北市信義路五段5號)

攤位位置：B區410攤位


講座活動

●李琴峰 x 楊佳嫻　書展講座：濃密黑暗裡的一縷微光

2.14(四)13:00-14:00 一館文學沙龍

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●黃春明　書展講座：教育與生活

2.15(五)13:30-14:30 一館主題廣場

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●白先勇 x 奚淞　書展講座：追憶我們的似水年華

2.16(六)13:30-14:30 一館主題廣場

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●洪春峰　書展講座：酒神行酒令

2.16(六)17:00-17:30 一館直播室

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作家簽書活動

地點：Ｂ區 410 舞臺

● 李琴峰：2.14(四)14:10-14:40

● 黃春明：2.15(五)14:40-15:10

● 白先勇：2.16(六)14:40-15:10

● 奚　淞：2.16(六)14:40-15:10

● 洪春峰：2.16(六)17:40-18:10


白先勇黃春明文學類台北國際書展蔣勳

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