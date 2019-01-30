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台北書展／世貿三館　優良讀物主題館

2019-01-30 16:00台北國際書展

2019台北國際書展「優良讀物主題館」以巨型書堆為主題，攤位設計圖搶先看。 圖／...
2019台北國際書展「優良讀物主題館」以巨型書堆為主題，攤位設計圖搶先看。 圖／中小學生讀物選介　提供
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文化部於2019年台北國際書展設立「優良讀物主題館」，展售第40次文化部「中小學生讀物選介」獲選書籍，共計有圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書及工具書類、漫畫類等，近百家出版社的獲選書籍，一次完整呈現。

今年攤位活動非常精彩，以獲選必讀之星及台灣原創的好書為主，為大小朋友準備不一樣的閱讀體驗。2月13日至17日連續五天，天天至少舉辦兩場活動，有說故事、戲劇及唱跳遊戲時間，邀請生動活潑的故事老師導讀獲選好書，免費參加。還有2月15日與16日19:30各一場由書籍概念開發的「寄生之廟桌遊試玩會」精彩可期，更多「優良讀物主題館」活動資訊查詢：http://bit.ly/2U2pDRd


今年在世貿三館G246，優良讀物主題館籌備13場攤位活動，歡迎大小朋友一起來同樂...
今年在世貿三館G246，優良讀物主題館籌備13場攤位活動，歡迎大小朋友一起來同樂。 圖／中小學生讀物選介　提供
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2019台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2019

展覽日期：2.12-17

展覽地點：台北世貿中心一館、三館

展覽時間：平日10:00-20:00；週五-週六10:00-22:00

2.12日專業日：世貿一館下午三點後，開放民眾購票入場

世貿三館，全面開放購票入場

天天星光夜 18歲以下憑證免費入場

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※詳細資訊請洽台北國際書展官網：http://www.tibe.org.tw




台北國際書展中小學生讀物選介優良讀物主題館閱讀桌遊

台北國際書展

台北國際書展將透過更豐富的內容，彰顯台灣出版界魅力與實力：對外，具現台灣為華文出版樞紐的策略地位，以吸引期望開拓華文市場的全球出版人參與；對內，多層次的鋪陳台灣出版風貌，從文學／非文學、童 書、動漫等類型，到文字、圖像、聲音等形式，蒐羅紙本到數位等載體，持續打造最具文化視野的形象與口碑。

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