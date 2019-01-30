台北書展／幻境漫遊 各館爭鳴

由中研院數位文化中心與文化部合作，2019台北國際書展首創「幻境漫遊_CCC創作集數位體驗展」，將漫畫場景開進書展現場，體驗台灣機車瀑布VR奇景，同時展區將推出五大主題：〈再現老臺北〉推出以觸控螢幕體驗的「古今地圖」，並運用科技，重現消失的歷史建築。

幻境漫遊 體驗機車瀑布VR奇景

2019台灣原創熱點，就在幻境漫遊！由中研院數位文化中心與文化部合作，2019台北國際書展首創「幻境漫遊_CCC創作集數位體驗展」，將漫畫場景開進書展現場，體驗台灣機車瀑布VR奇景，同時展區將推出五大主題：〈再現老臺北〉推出以觸控螢幕體驗的「古今地圖」，並運用科技，重現消失的歷史建築。

《北城百畫帖》在台北書展開設「百畫堂」特別分店，除了完整場景與影視化精華片段與道具、劇照，AR劇場亦可讓參觀者走進漫畫世界，作客於百畫堂。以桃園大溪人第二個過年「關聖帝君誕辰」為主軸的《神之鄉》，配合故事推出廟會體感音樂遊戲，邀請生祥樂隊演奏現代北管音樂，體驗臺灣熱鬧祭典。

第9屆金漫獎年度漫畫大獎得主李隆杰，細筆描繪臺灣機車風景〈愛在機車之海〉，展區內也以VR技術搭配體感裝置，讓人置身機車海奇景。結合大型互動觸控展示，打造虛擬書櫃，總覽2018年臺灣漫畫。此外尚有舞臺活動，以虛擬角色與參觀者真實互動，結合科技、漫畫、在地文化三大元素，開拓臺灣文化與漫畫IP的無限可能性。

台灣角色品牌授權協會在2019年台北國際書展，帶來了許許多多的文創內容，今年以扭蛋機作為主視覺，代表了每一個時刻都是美麗的驚喜！台灣IP產業與插畫貼圖不同，在品牌深度以及故事豐富度都截然不同，更是一個需要投入龐大資金開發的產業，歡迎對於台灣角色品牌有興趣的朋友，一起光臨位於動漫與輕小說書區的「台灣角色品牌授權館」，將有許多的吸睛的人偶及商品在此等您大駕光臨，了解台灣創意的無限與驚奇！

中研院數位文化中心與文化部合作「幻境漫遊_CCC創作集數位體驗展」宣傳圖。 （圖／台北國際書展基金會 提供） 分享 facebook

特色書區邀您上雲端 文學書區盡享混搭的慵懶

近來大選、政治議題、社會議題引發討論，今年特色書區由台灣獨立書店文化協會、獨立出版聯盟、台灣勞工陣線協會（NGO）等團體所規劃，將帶領大家「讀字上雲端」，喚起對紙本閱讀的動力。

NGO今年以公民書寫與行動-說【聞】解【字】為主題，透過書寫以及行動與民眾產生更多的互動。「人」本是一本本充滿豐富故事的書籍，值得被一再的細細品嚐，除了讓民眾可以藉由不同形式的說故事參與其中，並試圖將街頭場域納入到展場設計，進而讓民眾、非政府組織工作者更能貼近彼此的故事、分享生命中的點滴。

在「文學書區」部分，九歌以「九歌酒歌 文學微醺」為題，設計用文字+生活場景構成，如書與茶几、燈裡有字的結合，同時規畫「文學小酒館」，以輕鬆的方式貼近讀者，有時是酒館，有時是讀者閱讀區，隨處是三五好友便能談天的空間，或是由吧檯、高腳椅形成的個人限定空間。有好酒沉甕底的經典、在地台灣主題著作，更有與新世代讀者接軌的新釀作品，引領讀者體驗充滿台式、草根，又是清新、慵懶與跨界混搭的文學特調。

漫步文學星空 台灣文學獎特展

為了向臺灣文學創作者致詞，2019台北國際書展由台灣文學館策畫「台灣文學獎」特展，展出「台灣文學獎」自2005年至2018年「小說」、「新詩」、「散文」、「劇本」及「母語文學」等歷年得獎作品。

「台灣文學獎」自2005年由國立臺灣文學獎主辦，為目前獎金總額最高的國家級文學獎，亦是當今臺灣文壇的最高榮耀。為了深化其指標意義，活絡臺灣文學的出版市場，鼓勵文學創作同時也讓得獎作品獲得廣泛閱讀討論，自開辦以來，曾在不同階段進行調整轉型，成為如今既獎勵出版圖書，也挹注尚未發表的創作，更重視母語書寫的獨特獎項，其終極目標乃是以「臺灣諾貝爾文學獎」作為莊嚴的自我期許。

在浩瀚無盡的臺灣文學星空下，懸綴著許多至今仍在遙遠的光年之外默默航行、堅持書寫、兀自發光的星子，透過「台灣文學獎」的牽引、連結、碰撞，積累組合為各具特色與質量的「五大文類行星」。邀請觀眾就走進展場，一同窺探這片文學星空的奧秘。

※詳細資訊請洽台北國際書展官網：http://www.tibe.org.tw

2019台北國際書展 展覽訊息

Taipei International Book Exhibition 2019

展覽日期：2.12-17

展覽地點：台北世貿中心一館、三館

展覽時間：平日10:00-20:00；週五-週六10:00-22:00

2.12日專業日：世貿一館下午三點後，開放民眾購票入場

世貿三館，全面開放購票入場

天天星光夜 18歲以下憑證免費入場