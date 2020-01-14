蘇內閣總辭 蔡總統火速慰留

行政院長蘇貞昌（左）昨獲蔡英文總統慰留後，下午五時召開臨時院會總辭，蘇貞昌在總辭案上簽字。 圖╱行政院提供 分享 facebook

蔡政府再次完全執政，行政院長蘇貞昌被認為領軍內閣助攻添分。蘇揆昨天召集臨時院會，依憲政慣例率領內閣總辭，不過蔡總統肯定蘇揆的努力付出，希望蘇繼續領導團隊，並於昨晚火速批示蘇揆留任，蘇內閣以「勝選內閣」之姿繼續衝衝衝。

蘇揆：盼所有閣員繼續打拚服務

至於內閣是否調整？政院發言人Kolas表示，蘇貞昌在院會中轉達總統對行政團隊的感謝之意，希望所有的閣員繼續為國打拚服務，做出有感政績，蘇揆期勉所有在場同仁繼續努力打拚；目標是做到「有政府會做事」，讓人民有感，所有人事與政策都是滾動修正檢討。

過去總統大選過後，內閣雖要依例提出總辭，但通常不會在選後第一個上班日即提出。蔡總統昨天約見蘇貞昌，蘇口頭提出總辭，蔡除了當面請他繼續領導，昨晚也在總辭案上火速批示：「蘇院長政績卓著，展現施政效能，當繼續領導行政團隊，以面對各項內外挑戰，爰予慰留。」

蘇揆下午召集臨時院會，依憲政程序提出內閣總辭案，蘇貞昌並宣布，蔡總統已當面向他表示，希望他繼續領導行政團隊，為國家服務，繼續努力做出更多的成績，福國利民。蘇貞昌說，昨天剛好是他上任一周年，希望閣員再一起努力。

蔡英文總統（右）大選連任後恢復辦公首日，接見華府智庫「美國企業研究院」參訪團。 （中央社） 分享 facebook

蘇貞昌表示，選舉已經順利完成，蔡總統獲得人民高度的肯定，順利連任，國會所代表的新民意也已經產生。基於對總統及國會新的屆期、新民意的尊重，他早上和總統見面，向總統恭喜，並且當面和總統報告，基於憲政精神以及總統新任期就要展開，要做新的布局，所以他向總統提出總辭。

黨內估行政立法展開「蘇游時代」

蘇貞昌說，但是蔡總統當面非常懇切，也非常誠意表示，非常感謝他和內閣團隊大家在過去這一年的時間，為國家服務，做出有感的成績，協助她能夠贏得人民支持，她非常的肯定，也非常的感謝，因此，他召集全體閣員到院會，也是要轉達總統對大家肯定與感謝之意。

蘇貞昌也特別提到，昨天總辭的程序跟過去不太一樣，過去總辭時，院長會到閣員面前一一握手道別，還要拍畢業照，但既然受到總統慰留，就是走完行政流程。

二月一日新國會就要開議，蘇貞昌選在農曆過年前率領內閣總辭，流程處理時間上較充裕。黨內人士預估，若名列不分區立委的游錫堃確定由黨團推舉參選立法院長，蔡總統下一個任期的行政、立法將展開「蘇游時代」。