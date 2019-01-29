大掃除必備神器！Dyson cyclone V10不放過任何小細節

2019-01-29 00:00 聯合報／記者黃筱晴╱即時報導 場地協力／遠雄常御



農曆年即將到來，想要讓居家空間煥然一新，可得將平時較少仔細清潔的細縫處、櫥櫃上方、天花板，甚至是床墊都進行更全面、更深層的清潔才行。這時候準備一台好用的掃除神器不可或缺，吸力強勁永不減退、配件豐富可應付各種空間、全機過濾連排出空氣都超乾淨的Dyson Cyclone V10，讓打掃不再是惱人的繁重家務，一機輕鬆搞定家中各個空間。

吸力強勁的Dyson Cyclone V10，是居家大掃除必備神器！陳宏佳／攝影 分享 facebook

Dyson V10最關鍵的清潔秘密在這裡

最新Dyson Cyclone V10無線吸塵器搭載了最新V10數位馬達，重量幾乎比上一代V8數位馬達減半，卻能產生更強勁的吸力；內含的智慧調控功能，可偵測高度、氣壓、溫度，亦考量天候情況，透過壓力感測器判斷高度，甚至能區別桌面與地面的細微高度差，自動調整在不同氣壓下維持超強吸力。

Dyson最知名的氣旋科技，除了可迅速將塵垢分離，不會阻塞在內部，讓吸力強勁不減退之外，Cyclone V10這次更將馬達前與後置的濾網變成一組密封的單位，全機濾淨效果至99.97%，捕捉小至0.3微米的微細粉塵及過敏源，塵垢廢氣不會二次排放，排出更乾淨的空氣。

Dyson工程師將馬達前與後置的濾網變成一組密封的單位，全機過濾系統讓塵垢廢氣不會二次排放。陳宏佳／攝影 分享 facebook

而為了讓消費者擁有更充裕的打掃時間，這次Cyclone V10也打造出能源密度更高的電池，不增加機體重量卻擁有最長達60分鐘的超長使用時間，更重要的是，全程都可以保持同樣的強勁吸力。再搭配軟質碳纖維滾筒吸頭、碳纖維毛刷深層吸頭、迷你電動吸頭、細縫清潔吸頭等豐富而完整的配件，家中任何角落都難不倒它。

最後，集塵桶的「一鍵彈出」機制，更是居家清潔的最後重要關鍵。Cyclone V10只要一個動作，就能把集塵筒深處的塵垢碎屑統統推入垃圾桶，一鍵清空集塵桶，完全不怕弄髒手。

只要一個按鍵，集塵桶即一鍵彈出，塵垢碎屑全部推入垃圾桶。陳宏佳／攝影 分享 facebook

年前大掃除最令人困擾的四大難題就靠Dyson Cyclone V10搞定

年前掃除做得好不好，觀察以下這幾個平常容易忽略、而且特別難清潔的地方就知道！配件最豐富完整的Dyson Cyclone V10 Absolute，包裝內含的各款吸頭，讓使用者輕鬆破解家中最困擾的打掃難題。

難題一：高處

許多人家中日常清掃都交給掃地機器人代勞，但遇到高處，像是吊扇、燈飾、櫃子上方等平常很難清掃的地方就沒輒，運用Cyclone V10原本的長管換上二合一組合吸頭，立刻就能舉起打掃高處，不用爬上爬下或是拆卸下來清洗超方便。

二合一組合吸頭相當萬用，縫隙、大型髒污都可輕鬆吸除。陳宏佳／攝影 分享 facebook

原本的長管換上二合一組合吸頭，舉起就能清潔高處。陳宏佳／攝影 分享 facebook

難題二：細縫處

平常用抹布也不容易清乾淨的冷氣百頁、門框、窗框，或是櫃子後側等處，就要用長管搭配軟質毛刷吸頭，或是扁平的細縫清潔吸頭來解決，運用超強吸力輕鬆吸除陳年灰塵堆積。

難題三：床墊

而塵蟎最容易累積的床墊、枕頭，也別忘了換上迷你電動吸頭把眼睛看不見的細微塵屑都吸除，不需另外添購除蟎機，一台Cyclone V10就能搞定。

換上迷你電動吸頭就能用來吸床墊、沙發。陳宏佳／攝影 分享 facebook

難題四：長毛地毯

不僅木質、磁磚或一般硬地版可用軟質碳纖維滾筒吸頭同時帶走大片碎屑與微細粉塵，輕鬆清潔地板縫隙，長毛地毯也能用內設有直驅式馬達的碳纖維刷毛深層吸頭深入清潔包括地毯底部的頑固塵土，全面清潔不殘留。

遇上不同材質的地面，換上不同吸頭就能克服。陳宏佳／攝影 分享 facebook

全面進化的Dyson Cyclone V10，一台就能做到家中各個空間、角落的深層清潔，一台抵吸塵器、地毯清潔、除塵蟎機，成為大掃除最佳好幫手，聰明的消費者可得趁年前馬上入手一台！