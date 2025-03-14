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陸委會：陸配危害國安 可廢台灣身分

聯合報／ 記者陳宥菘翁至成／台北報導
陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因武統言論遭移民署廢止依親居留許可。圖／截自「亞亞在台灣」抖音
陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因武統言論遭移民署廢止依親居留許可。圖／截自「亞亞在台灣」抖音

陸配網紅劉振亞在TikTok（抖音）經營頻道「亞亞在台灣」，逾四十六萬人追蹤，日前遭檢舉影片鼓吹大陸武統言論，移民署約談調查，認定她言論有危害國家安全或社會安定之虞，依規定廢止在台依親居留許可。據了解，除「亞亞在台灣」，被檢舉者還包括「恩綺」、「小微」等陸配抖音帳號，移民署一併通知約談。

陸委會副主委梁文傑昨說，陸配「拿到身分也不代表可以有恃無恐」，依法仍可撤銷定居許可。梁文傑的說法表明，政府有權廢止陸配已取得的中華民國身分證。

劉女頻道遭檢舉，在影片中提及「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」、「遲遲不武統」等語，移民署介入約詢，昨已寄發處分書，由於劉女在台灣有親生子女，目前並無出境確切時間。

知情人士指出，「亞亞在台灣」新聞發酵後，目前檢舉案「蜂擁而來」，包括重複的推估破百件；據透露，被檢舉者還包括追蹤人數破七點七萬人的「恩綺（在灣灣正能量）」、破十四點六萬粉絲的「台灣省夫婦三個孩子（小微）」等陸配抖音帳號；恩綺在上周已完成約談程序，至於小微移民署近日將發函陳述意見。

針對處置「亞亞在台灣」，梁文傑說，政府是針對她宣揚武統台灣，這不是言論自由的保障範圍。而廢止居留許可的明確界線為何？梁文傑說，陸配宣揚統一跟很多國人宣揚統一從某角度看是一樣的，這是每個人的政治取向，不會進行限制，「但宣揚武統絕對是危害國家安全的，絕對不行」。

梁文傑說，在網紅「統戰紀錄片」出現的台籍買辦林金城，因有大陸身分已遭註銷台灣戶籍。政府近期已撤銷逾十人台灣身分。

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